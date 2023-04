Passagiersvliegtuig beschoten op luchthaven Khartoem, toestellen in brand

Op de luchthaven van de Sudanese hoofdstad Khartoem is vanochtend een passagiersvliegtuig beschoten. Het toestel van Saudia, de nationale luchtvaartmaatschappij van Saudi-Arabië, stond op het punt te vertrekken naar Riyad. Er waren passagiers en bemanningsleden aan boord. Onduidelijk is om hoeveel mensen het ging.

Saudia laat in een verklaring weten dat alle passagiers en bemanningsleden veilig zijn. Zij zijn overgebracht naar de ambassade van Saudi-Arabië in Khartoem. Of er mensen gewond zijn geraakt, is niet duidelijk.

Op het vliegveld werd vandaag gevochten door de paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF) en het Sudanese leger. Beide partijen claimen de controle te hebben over de internationale luchthaven en andere belangrijke plekken in de hoofdstad.

KLM mijdt Sudanese luchtruim

Volgens de luchtvaartmaatschappij heeft het vliegtuig schade opgelopen. Op beelden is te zien hoe op de luchthaven zeker twee vliegtuigen in brand staan. Naast het toestel van Saudia zou het gaan om een vliegtuig van een Oekraïense luchtvaartmaatschappij. Ook is te zien hoe een gevechtsvliegtuig over de luchthaven scheert.