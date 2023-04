Passagiersvliegtuig beschoten op luchthaven Khartoem, KLM mijdt luchtruim Sudan

Op de luchthaven van de Sudanese hoofdstad Khartoem is vanochtend een passagiersvliegtuig beschoten. Het toestel van Saudia, de nationale luchtvaartmaatschappij van Saudi-Arabië, stond op het punt te vertrekken naar Riyad. Er waren passagiers en bemanningsleden aan boord. Onduidelijk is om hoeveel mensen het ging. Saudia laat in een verklaring weten dat alle passagiers en bemanningsleden veilig zijn. Zij zijn overgebracht naar de ambassade van Saudi-Arabië in Khartoem. Of er mensen gewond zijn geraakt, is niet duidelijk. Op het vliegveld werd vandaag gevochten door de paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF) en het Sudanese leger. Beide partijen claimen de controle te hebben over de internationale luchthaven en andere belangrijke plekken in de hoofdstad. In heel Sudan vielen bij de gevechten vandaag minstens 25 doden, meldt een artsenorganisatie. Daarnaast zijn er zeker 183 mensen gewond geraakt. Het is onduidelijk of het in alle gevallen om burgers gaat. KLM mijdt Sudanese luchtruim Volgens Saudia is het vliegtuig bij de beschietingen op het vliegveld beschadigd geraakt. Op beelden is te zien hoe op de luchthaven zeker twee vliegtuigen in brand staan. Naast het toestel van Saudia zou het gaan om een vliegtuig van een Oekraïense luchtvaartmaatschappij. Ook is te zien hoe een gevechtsvliegtuig over de luchthaven scheert.

Saudia en EgyptAir, dat ook regelmatig naar Khartoem vliegt, schorten hun vluchten op. Meerdere passagiersvluchten die op weg waren naar de Sudanese hoofdstad zijn teruggevlogen naar de luchthaven van vertrek. Een woordvoerder van KLM zegt tegen de NOS dat de luchtvaartmaatschappij het Sudanese luchtruim mijdt. KLM vliegt niet naar Khartoem, maar vliegt normaal gesproken wel over Sudan naar landen als Kenia en Tanzania. Conflict tussen generaals Sudan werd bijna drie decennia geleid door dictator Omar al-Bashir, die in 1989 na een staatsgreep aan de macht kwam. Daar kwam in 2019 een einde aan, toen het leger na grote burgerprotesten de macht overnam. De regering die toen werd aangesteld, werd in 2021 afgezet na een nieuwe militaire coup. Sindsdien wordt het land bestuurd door een groep generaals. Een van hen is Abdel Fattah al-Burhan, de facto president van het land. Hij heeft de macht over het leger. Zijn vicepresident en voormalig vertrouweling Mohamed Hamdan Dagalo, beter bekend als Hemedti, heeft de controle over de RSF. De strijdgroep vocht aan de zijde van het leger mee bij de staatsgreep in 2021 en sloeg eerder met veel geweld en grootschalige etnische zuiveringen de rebellenbeweging in de provincie Darfur neer. De groep stond destijds bekend als de Janjaweed. De twee mannen hebben nu ruzie over de integratie van de RSF in het leger en over zakelijke belangen. Recente besprekingen en bemiddeling door diplomaten haalden niets uit. De Sudanese bevolking was al beducht op een geweldsuitbarsting.