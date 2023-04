Terugkeer Osimhen lichtpuntje bij Napoli, dat voor derde keer in vier duels niet wint

De aanstaande landstitel zal echt niet in gevaar komen. Maar dat Napoli in de laatste fase van een historisch seizoen niet in de beste vorm verkeert, is ook duidelijk. Tegen degradatiekandidaat Hellas Verona kwam de lijstaanvoerder in de Serie A niet verder dan een teleurstellende 0-0.

Napoli koestert met nog acht duels te gaan nog altijd een comfortabele voorsprong van 14 punten op Lazio, maar feit is wel dat het in de laatste vier duels maar één keer wist te winnen. AC Milan versloeg de aanstaande kampioen met liefst 4-0 in het competitieduel en was ook met 1-0 te sterk in de heenwedstrijd van de kwartfinale in de Champions League.

De laatste keer dat de ploeg van Luciano Spalletti gelijkspeelde, was in augustus, toen het tegen achtereenvolgens Fiorentina (0-0) en Lecce (1-1) genoegen moest nemen met een punt.