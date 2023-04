Opsteker zieke Berlusconi dankzij oud-eredivisionist: Monza stunt tegen Inter

Uitgerekend nu Berlusconi behandeld wordt in het ziekenhuis vanwege leukemie , maakte Monza de belofte waar. In Giuseppe Meazza, voor Berlusconi en zijn rechterhand Adriano Galliani beter bekend als San Siro, stuntte de ploeg met een 1-0 zege.

In december liet oud-premier Silvio Berlusconi zich van zijn minst ministeriële kant zien. De politicus, die vele successen vierde als voorzitter van AC Milan en na zijn politieke loopbaan een nieuwe hobby vond in de bescheiden voetbalclub AC Monza, beloofde de spelersgroep een "bus vol prostituees als ze zouden winnen van grote clubs als Milan en Juventus".

Luca Caldirola, in het seizoen 2010/2011 door Vitesse gehuurd van nota bene Internazionale, kopte zo'n tien minuten voor tijd een hoekschop krachtig in de hoek naast doelman Andre Onana.

Dipje Napoli

De aanstaande landstitel zal echt niet in gevaar komen, maar terwijl heel Napels al weken in feeststemming verkeert, is de machine van Napoli wat aan het sputteren.

Napoli koestert met nog acht duels te gaan nog altijd een comfortabele voorsprong van veertien punten op Lazio, maar feit is wel dat het in de laatste vier duels maar één keer wist te winnen.

AC Milan versloeg de aanstaande kampioen met liefst 4-0 in het competitieduel en was ook met 1-0 te sterk in de heenwedstrijd van de kwartfinale in de Champions League En tegen degradatiekandidaat Hellas Verona kwam de lijstaanvoerder in de Serie A niet verder dan een teleurstellende 0-0.