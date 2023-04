5-jarig meisje omgekomen in Alkmaar na aanrijding motorfiets en bakfiets

In Alkmaar is vanmiddag een 5-jarig meisje overleden, nadat de bakfiets waarin ze zat werd aangereden door een motorrijder. Deze een 26-jarige inwoner van de stad is aangehouden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen.

Rond 12.00 uur werd de bakfiets aan de Nicolaas Beetskade aangereden door de motor, meldt de politie. Het meisje uit de bakfiets werd daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar zij overleed.

Ook de motorrijder raakte gewond, en werd naar het ziekenhuis gebracht. Later op de dag werd hij aangehouden. Hij wordt later verhoord over zijn rol bij het ongeluk.

Bestuurder niet gewond

De bestuurder van de bakfiets raakte bij het ongeluk niet gewond, meldt de politie aan de NOS. Wie dat was en welke relatie hij of zij tot het slachtoffer heeft, is nog niet bekend.

Veel omstanders en omwonenden waren getuige van de aanrijding, schrijft de politie in een persbericht. De organisatie bedankt hen in een persbericht voor hun hulp, en zegt "zich heel goed te kunnen voorstellen dat het incident een grote, emotionele impact op u heeft". De politie roept hen op niet te schromen contact te zoeken met Slachtofferhulp.