Grand National onder druk: 118 arrestaties, drie sterfgevallen en Schotse winnaar

Corach Rambler heeft de 175ste Grand National op zijn naam geschreven. Vanillier kwam in de laatste honderden meters nog snel opzetten, maar hij strandde op drie lengtes van het Schotse paard. Gaillaird du Mesnil eindigde op het parcours van bijna acht kilometer met dertig hindernissen als derde, voor de winnaar van vorig jaar Noble Yeats.

Voor jockey Derek Fox en de Schotse stal van trainer Lucinda Russell is het al de tweede zege. In 2017 waren ze ook al de beste met One for Arthur.

De grootste en meest prestigieuze paardenrace van Groot-Brittannië begon een kwartier later vanwege protesten van dierenactivisten.