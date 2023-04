Benauwde zege in hoofdklasse voor koploper SCHC dankzij talent Leemans

In de jacht op de eerste landstitel uit de clubgeschiedenis hebben de vrouwen van SCHC een moeizame 1-0 zege geboekt op HGC. Het talent Suze Leemans maakte het enige doelpunt voor de koploper van de Hoofdklasse.

Leemans, die in de zomer de overstap maakte vanuit de jeugd naar het eerste elftal van de club uit Bilthoven, zorgde kort na rust voor de winnende treffer tegen de middenmoter uit Wassenaar.

SCHC is door de zege al 42 competitieduels op rij ongeslagen. Vorige week ging 'de Stichtsche' in de kwartfinale van de Euro Hockey Legaue na strafballen nog onderuit tegen latere winnaar Den Bosch.

SCHC is al sinds eind maart zeker van een plek in de play-offs. Op de ranglijst heeft de ploeg na de zege op HGC acht punten voorsprong op Amsterdam en elf op titelverdediger Den Bosch. Die twee ploegen komen zondag nog in actie.

Zege Pinoké

In de hoofdklasse bij de mannen deed Pinoké goede zaken met oog op deelname aan de play-offs. In het Amsterdamse Bos werd HDM met 3-0 geklopt.

Pinoké staat vierde op de ranglijst, maar zondag kan Oranje-Rood in punten weer gelijk komen.