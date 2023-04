Misstap Bayern in spannende Duitse titelstrijd, Dortmund verzuimt te profiteren

Met nog zes duels te spelen in de Bundesliga maken de Duitse voetballiefhebbers zich op voor de spannendste ontknoping in jaren. Koploper Bayern München verspeelde zaterdag in eigen huis punten tegen Hoffenheim (1-1), naaste achtervolger Borussia Dortmund met uitblinker Donyell Malen verzuimde te profiteren van de misstap van de Rekordmeister. In een knotsgekke slotfase gaf Dortmund een voorsprong weg tegen tien man van degradatiekandidaat VfB Stuttgart: 3-3. Invaller Silas zorgde in de zevende minuut van de blessuretijd voor de gelijkmaker. Enkele minuten eerder was Dortmund nog uitzinnig van vreugde na een late treffer van Giovanni Reyna. Uitblinker Malen In de eerste helft leek Dortmund nog op weg naar een eenvoudige zege aan de hand van Malen. Eerst gaf hij de assist op de openingstreffer van Sébastien Haller. De oud-spits van Ajax kon de voorzet van de voormalig PSV'er eenvoudig binnen tikken.

Donyell Malen is opnieuw het stralende middelpunt bij Borussia Dortmund - ANP

Nog voor rust verdubbelde Malen de marge. Na een afgeslagen corner schoot hij de bal onder druk van drie verdedigers resoluut binnen. De 24-jarige aanvaller verkeert momenteel in topvorm. In de laatste vier competitieduels was Malen goed voor vier treffers en drie assists. Ondanks een rode kaart voor Stuttgart-speler Konstantinos Mavropanos kwam de thuisploeg diep in de tweede helft terug tot 2-2, waarna Dortmund in de blessuretijd puntenverlies opliep.

Mané met gezwollen lip Bayern München, dat de afgelopen tien jaar kampioen werd in Duitsland, sprankelde geen moment. Ook niet na een vroege openingstreffer van Benjamin Pavard. De verdediger kreeg de bal per toeval voor de voeten bij een doelpoging van ploeggenoot Kingsley Coman. Bij Bayern ontbrak spits Sadio Mané. Hij was disciplinair geschorst omdat hij dinsdag na de 3-0 nederlaag tegen Manchester City in de Champions League bij een ruzie in de kleedkamer een klap had uitgedeeld aan ploeggenoot Leroy Sané. De Duitse aanvaller speelde tegen Hoffenheim met een gezwollen lip. Mané zag vanaf de tribune hoe Hoffenheim in de 71ste minuut op 1-1 kwam. Een vrije trap van Andrej Kramaric ging via de vingertoppen van doelman Yann Sommer en de binnenkant van de paal binnen.

De bovenlip van Sane was nog behoorlijk gezwollen na de klap die hij dinsdag van Mané kreeg - Pro Shots