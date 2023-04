PKC dendert over finaledebutant DVO heen en pakt elfde landstitel korfbal

De korfballers van PKC/Vertom hebben voor de elfde keer in de clubgeschiedenis de landstitel in de zaal veroverd. In een volgepakt Ahoy werd DVO/Transus met ruime cijfers (33-20) verslagen. "Je kan een heel goed seizoen spelen, maar uiteindelijk gaat het om één wedstrijd en die was vandaag", reageerde PKC-speler Jelmer Jonker. "Het is vijftig minuten waar het om gaat, of je seizoen geslaagd is of niet. En hij is geslaagd." Bekijk in de carrousel de reacties van Jonker en Daniëlle Boadi (DVO):

DVO/Transus stond voor het eerst in de finale om het landskampioenschap, nadat de club uit Bennekom verrassend Fortuna had uitgeschakeld. Aan de zege op de landskampioen van vorig jaar kon echter in Ahoy geen vervolg worden gegeven. Al snel keek DVO tegen een 4-0 achterstand aan, waarmee de spanning al direct uit de wedstrijd was. Bij PKC vlogen bijna alle schoten de korf in, terwijl DVO grote moeite had de korf te vinden. Groot verschil Voor meer dan tienduizend toeschouwers in Rotterdam was PKC uit Papendrecht niet van plan het rustiger aan te doen. Het verschil liep zelfs nog op tot negen punten aan het eind van de eerste helft (18-9). Na rust was het spelbeeld niet anders. PKC domineerde en bleef scoren, DVO probeerde met man en macht het gat niet nog groter te laten worden. Het resulteerde in een eindstand van 33-20. Daarmee pakte PKC ook nog het record van meeste doelpunten in een finale ooit. DVO-speelster Daniëlle Boadi probeerde na afloop de grote nederlaag te verklaren. "We hadden er echt zin in om deze ook te pakken, maar PKC was gewoon heel goed. Het leek wel of iets ons tegenhield. Maar wat? Geen idee. Spanning, druk, ik heb echt geen idee wat het was." Bekijk hieronder een explainer over korfbal: