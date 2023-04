Protest Oekraïense vluchtelingen Harskamp: 'Het eten is verschrikkelijk'

Enkele tientallen Oekraïense vluchtelingen in een opvangcentrum in Harskamp hebben geprotesteerd tegen de leefomstandigheden. "We hebben geen enkele privacy," zegt een van hen bij Omroep Gelderland. "Het eten is verschrikkelijk, het onderwijs is slecht en de medische zorg is nul", stelt een ander.

Op de legerplaats bij het Veluwse dorp verblijven sinds ruim een jaar een paar honderd Oekraïense vluchtelingen. Enkele tientallen gingen vandaag de straat op. Ze droegen Oekraïense vlagen en protestborden mee met opschriften als Help alsjeblieft en Mensenrechten?

"Wij willen een normaal leven", legt vluchtelinge Tatjana Kapikyan uit. "Dit is misschien een goede opvanglocatie voor een korte tijd. Maar wij zijn hier al langer dan een jaar en dat is erg moeilijk."

Grote zorg is er over de kinderen. In de bossen verderop oefent het leger. Ze zijn bang voor het vele geknal. Bovendien kunnen de kinderen maar twee dagen per week naar school. "Wij weten dat in Nederland iedereen vijf dagen naar school gaat," zegt een meisje. "In twee dagen leren we niet goed. Alleen een paar woorden. Dit is alles."

Militaire barakken

De gemeente Ede, verantwoordelijk voor de opvang, zegt een deel van de klachten te herkennen. "Sommigen zijn al ruim een jaar gehuisvest in militaire barakken die daar niet per se geschikt voor zijn", schrijft een woordvoerder van de gemeente in een verklaring.

"We huisvesten momenteel ongeveer 330 mensen. Dit aantal zal de komende tijd nog groeien tot ongeveer 360 of 370. Er hebben meer mensen gewoond, maar dat is qua omstandigheden niet haalbaar meer. We proberen op deze manier een ideale combinatie te bereiken tussen leefbaarheid en privacy, en opvang van mensen in nood."

Eigen keukens

De gemeente is nu bezig keukens in te richten voor de vluchtelingen, zodat zij zelf kunnen koken. "We weten dat hier grote behoefte aan is. Maar het terrein is eigendom van Defensie, en is verouderd qua bekabelingen. Er is even tijd voor nodig geweest om een en ander te regelen."

Ook de klachten over het onderwijs zijn bekend bij de gemeente. "Er is door de scholen nu gekozen voor het scenario dat alle kinderen in Ede sowieso onderwijs krijgen, al is het op dit moment even niet fulltime."