Voetbalsters PSV hebben geen moeite met ADO en zijn eerste bekerfinalist

Al na twee minuten was het raak voor de Eindhovense ploeg. Laura Strik kreeg de bal op een presenteerblaadje en kopte binnen. De 26-jarige Strik had tien minuten daarna ook de 2-0 voor het inschieten, maar kreeg de bal niet onder controle en schoot naast.

In het bekerduel lagen de verhoudingen anders. PSV domineerde de wedstrijd en liet het thuisspelende ADO, onder leiding van Sjaak Polak, niet in de wedstrijd komen.

ADO-doelvrouw Barbara Lorsheyd kwam vlak voor rust nog goed weg toen een inzet van Chimera Ripa tegen de paal vloog. Aan de andere kant had ook De Jong wat hulp nodig om haar doel schoon te houden. Zowel Lobke Loonen als Lysanne van der Wal zag haar inzet op de lijn weggewerkt worden door een PSV-speelster.

Na rust probeerde de thuisploeg PSV terug te dringen op eigen helft. Dat resulteerde in enkele kansen, maar de afronding van ADO liet te wensen over. Het moegestreden ADO kreeg een kwartier voor de tijd nog de 3-0 tegen via Inessa Kaagman, die de bal vakkundig langs Lorsheyd schoof.

Toch nog Haags doelpunt

ADO deed in de slotfase nog wel wat terug. Uit een hoekschop kopte Gina Viehoff de bal voorbij De Jong, maar de zege van PSV kwam in de laatste zes minuten niet meer in gevaar. Fleur Stoit zorgde namelijk in de blessuretijd nog voor de 4-1.

De tweede bekerfinalist wordt zondag bekend, als Jong PSV en FC Twente in Eindhoven tegenover elkaar staan.