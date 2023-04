Kritiek onder leden JA21 voor nu gesmoord

De voorstellen van kritische leden van JA21 om de partij democratischer te maken zijn op de ledenvergadering in Amersfoort met een ruime meerderheid overgenomen. Veel leden van de partij trokken twee weken geleden in een kritische openbare brief aan de bel. Onder de ondertekenaars waren prominente leden zoals Kamerleden, leden van Provinciale Statenleden en Europarlementariërs.

Zij vonden dat er te weinig democratie is in de partij en toonden zich teleurgesteld door de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in maart. JA21 begon in de Tweede Kamer met 2 zetels meer dan concurrent BBB, maar die partij is JA21 inmiddels ver voorbij geschoten.

Bijna iedereen overtuigd

Vandaag lijkt bijna iedereen in de partij ervan overtuigd dat het democratischer en beter moet. Volgens de briefschrijvers heeft een kleine groep te veel macht en hebben de leden te weinig te zeggen. Dat groepje, hoor je binnen de partij, bepaalt de koers, maakt uit wie in het bestuur komt en wie volksvertegenwoordiger mag worden. Ook vinden de briefschrijvers dat volksvertegenwoordigers niet meerdere functies tegelijk mogen hebben, wat nu wel zo is.

Partijleider Eerdmans nam aan het begin van de vergadering de kou uit de lucht door te zeggen dat hij de ideeën van de kritische leden omarmt. En het bestuur beloofde in de aanloop naar de vergadering al beterschap. Er komt een partijraad zodat leden meer inspraak krijgen over de koers, het bestuur wordt voortaan democratisch gekozen en ook komt er in de toekomst een einde aan dubbelfuncties.

Eerdmans: je kan ook te hard gaan vliegen

Eerdmans staat dus achter de voorstellen, al waarschuwde hij wel voor te snelle verandering: "We zijn begonnen in de cockpit van een klein vliegtuig. Dat is steeds sneller gaan vliegen. Maar je kan ook te hard gaan vliegen". Hij zei ook dat het geen slechte uitslag was in maart: "Wij zijn in de Eerste Kamer van 0 naar 3 gegaan. BBB heeft iedereen opgegeten, maar ook wij hebben gewonnen." Volgens Eerdmans is er geen alternatief voor JA21 om het land uit het slop te halen.

Een aantal kritische leden heeft nog geen vertrouwen in de beloftes van het bestuur en het tempo waarmee de veranderingen komen. "Ik heb het idee dat jij iets te veel op de rem staat, Joost," zei oud-Statenlid Ransijn tegen Eerdmans, "We mogen het gaspedaal wel wat dieper indrukken." En ook Europarlementariër Roos is niet helemaal tevreden. Maar de critici waren vandaag uiteindelijk dus in de minderheid.