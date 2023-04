Laatste drie kerncentrales in Duitsland dit weekend definitief gesloten

De laatste drie Duitse kerncentrales zijn na dit weekend officieel gesloten. Eigenlijk moesten ze vorig jaar al dicht, maar vanwege de energiecrisis door de oorlog in Oekraïne werd die sluiting in de herfst uitgesteld. Vandaag zullen de kerncentrales in de deelstaten Nedersaksen, Beieren en Baden-Württemberg dan toch echt sluiten.

Volgens de planning zijn de laatste drie kerncentrales tegen middernacht alle drie dicht. De productie van de centrales is de afgelopen jaren al teruggebracht. Vandaag schroeven de laatste ploegen die nog verder naar beneden, totdat het opwekken van energie rond middernacht beëindigd is. Hierna begint de sloop van de drie centrales, die nog jaren zal duren.

Na wekenlange onenigheid in de coalitie besloot bondskanselier Scholz in oktober vorig jaar om ook de derde nog actieve kerncentrale open te houden tot uiterlijk vandaag. Eerder zou de kerncentrale in Nedersaksen, dat aan Nederland grenst, op 1 januari dit jaar sluiten.

33 kernreactoren

De zogenoemde Atomausstieg werd in 2011 versneld na de kernramp in het Japanse Fukushima. Uit angst voor nieuwe ongelukken en vanwege problemen met de opslag van kernafval besloot de Duitse regering om te stoppen met atoomenergie. Eind vorig jaar werd al gewerkt aan de ontmanteling van 33 andere kernreactoren waarmee ooit stroom is opgewekt.

De sluitingen gebeuren in redelijke stilte. Wel zijn er verschillende (kleine) acties van anti-kernenergiegroepen aangekondigd. Zo staan er op verschillende locaties demonstraties en 'sluitingsfeestjes' op het programma. Daarnaast zijn er protesten van mensen die liever hadden gezien dat de centrales open waren gebleven.

Om in energiebehoefte te voorzien, zegt de regering dat er op korte termijn meer gebruik gemaakt zal moeten worden van energie opgewekt door kolencentrales en van gas. Er wordt door het land flink op ingezet om meer energie op te wekken met de zon en de wind, maar dat is nog niet genoeg.