Laatste drie kerncentrales in Duitsland definitief gesloten

De laatste drie Duitse kerncentrales zijn definitief gesloten. Eigenlijk moesten ze vorig jaar al dicht, maar vanwege de energiecrisis door de oorlog in Oekraïne werd die sluiting in de herfst uitgesteld. Tegen middernacht gingen de kerncentrales in de deelstaten Nedersaksen, Beieren en Baden-Württemberg dan toch echt dicht. De exploitanten maakten zaterdagavond laat bekend dat de centrales succesvol waren gestopt. De exploitant van Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg was de laatste die aankondigde dat de afbouw was voltooid. De productie van de centrales was de afgelopen jaren al teruggebracht. Zaterdag hebben de laatste ploegen die nog verder naar beneden geschroefd, zodat het opwekken van energie rond middernacht beëindigd was. Nu begint de sloop van de drie centrales, die nog jaren zal duren.

Na wekenlange onenigheid in de coalitie besloot bondskanselier Scholz in oktober vorig jaar om ook de derde nog actieve kerncentrale open te houden tot uiterlijk vandaag. Eerder zou de kerncentrale in Nedersaksen, dat aan Nederland grenst, op 1 januari dit jaar sluiten. 33 kernreactoren De zogenoemde Atomausstieg werd in 2011 versneld na de kernramp in het Japanse Fukushima. Uit angst voor nieuwe ongelukken en vanwege problemen met de opslag van kernafval besloot de Duitse regering om te stoppen met atoomenergie. Eind vorig jaar werd al gewerkt aan de ontmanteling van 33 andere kernreactoren waarmee ooit stroom is opgewekt. De sluitingen gebeuren in redelijke stilte. Wel zijn er verschillende (kleine) acties van anti-kernenergiegroepen aangekondigd. Op verschillende locaties waren er demonstraties en 'sluitingsfeestjes', maar ook protesten van mensen die liever hadden gezien dat de centrales open waren gebleven, zoals te zien is in deze video;

Sommigen hebben jarenlang gestreden voor de sluiting, anderen maken zich zorgen om de toename van het toekomstige gebruik van fossiele brandstoffen. - NOS

Om in energiebehoefte te voorzien, zegt de regering dat er op korte termijn meer gebruik gemaakt zal moeten worden van energie opgewekt door kolencentrales en van gas. Er wordt door het land flink op ingezet om meer energie op te wekken met de zon en de wind, maar dat is nog niet genoeg.

Duitsland-correspondent Charlotte Waaijers: "Vragen over het niet afhankelijk willen zijn van Russisch gas of vervuilende steenkool spelen in Duitsland echt een rol. Er zijn zorgen over en er zijn enkele politieke partijen die zeggen: 'We hebben inderdaad geen gas meer uit Rusland, dus alle beetjes helpen'. Zij zeggen ook dat kernenergie veel duurzamer is dan de alternatieven die nu voor het Russische gas gevonden worden. Er worden kolencentrales uit de reserves gehaald om energie op te wekken en er wordt ingezet op andere vormen van gas, zoals vloeibaar gas. Daar zijn vooral Die Grünen het absoluut niet mee eens. Volgens hen is het helemaal niet duurzaam om nog tienduizenden jaren kernafval op te slaan. Dus het is ook een beetje een principekwestie. Wat wel uitmaakt, is dat er nog maar weinig stroom wordt opgewekt met kernenergie. Vorig jaar was het nog zo'n 6 procent van alle stroom. Dat werd al steeds minder, omdat ze het al aan het uitfaseren waren. Het wegvallen van het Russische gas heeft een veel grotere impact gehad. Ze zijn er nu druk mee bezig om daar alternatieven voor te vinden."