Mobiele gps-dieven slaan binnen week drie keer toe in Noord-Nederland

Er lijkt opnieuw een rondtrekkende bende actief die navigatiesystemen uit trekkers en andere landbouwvoertuigen steelt. Afgelopen week kwamen er drie meldingen van gps-diefstal bij boerenbedrijven in Vierhuizen en Hellum in Groningen en in Munnekezijl in Friesland.

Akkerbouwbedrijf Mansholt in Vierhuizen, niet ver van Lauwersoog, is een van de getroffen bedrijven. Daar namen de daders in de nacht van donderdag op vrijdag vijf schermen en vier gps-ontvangers mee uit trekkers die in de schuren stonden, vertelt eigenaar Jochem Mansholt bij RTV Noord. De schade bedraagt volgens hem rond de 80.000 euro.

'We zaten in de kantine aan de koffie. Daar rook ik een vreemde geur", aldus Mansholt. "Een medewerker vroeg of er een poging tot inbraak was geweest en wees me op kapotte ramen in de schuurdeuren. Toen wist ik al meteen waarvoor ze gekomen waren."

De geur rook hij ook in de schuur zelf en in de trekkers. De politie vertelde hem dat het waarschijnlijk gaat om vloeistof waarmee dieven hun vingerafdrukken kunnen wissen. Mansholt: "Alles wat ze hebben aangeraakt is ondergespoten. Ze gaan steeds professioneler te werk. Ik heb een schoonmaakbedrijf ingehuurd om het eraf te krijgen, want het is raar, vettig spul."

1,7 miljoen euro schade

De diefstal van de gps-navigatiesystemen is niet nieuw. In Noord-Nederland werden in 2020 49 diefstallen gemeld. In de coronapandemie daalde het aantal meldingen, maar vorig jaar waren het er opnieuw 49. De totale schade in 2022 bedroeg 1,7 miljoen euro.

Opvallend was toen dat er aan het eind van de zomer in een paar weken tijd meerdere systemen werden gestolen, onder andere in Flevoland en in de Friese dorpen Sint Jacobiparochie en Kûbaard. Daar werd bij het bedrijf van boerin Liesbeth de Jong een tractor opengebroken om de apparatuur los te knippen. De tractor werd zo ernstig vernield dat hij niet meer gebruikt kon worden, aldus De Jong toen bij Omrop Fryslân. Haar schade bedroeg 25.000 euro.

Grijze, oude Mercedes

De dieven stonden niet op beeld, maar De Jong had wel een idee van mogelijke daders. Ze had een grijze, oude Mercedes gezien met daarin een blonde vrouw en een man met donker haar. "Deze stond stil, reed een stukje verder en stond toen weer stil. Ik baal ervan, want ik heb er niet echt acht op geslagen toen", aldus de boerin. Nu denkt ze dat dat mogelijk de daders waren.

Voor de politie is het onmogelijk om te zeggen of het nu om dezelfde dieven gaat als toen in Noord-Friesland. Een woordvoerder vreest zegt wel dat er opnieuw een rondtrekkende bende actief is. "Dat zijn professionele mensen die hier hun werk van maken. Ze blijven een korte periode in buitengebieden en maken dan veel slachtoffers. Ze zijn vaak moeilijk op te sporen."

Nieuwe inbraakgolf

Half februari waarschuwde de politie al voor een nieuwe inbraakgolf in het voorjaar en de zomer. "Haal de systemen altijd uit voertuigen en berg ze binnen op in een kluis", was toen de belangrijkste tip.

Dat is volgens boer Mansholt uit Vierhuizen makkelijker gezegd dan gedaan. Hij wijst erop dat de gps-systemen vooral worden gebruikt om gewassen nauwkeurig in te zaaien of land te bemesten. Dat is niet met één druk op de knop geregeld. "Daar zit behoorlijk wat voorwerk in", legt Mansholt uit. "Je moet vooraf alle waardes ingeven, zoals de afmetingen van het land. Per trekker moet je een apparaat klaarmaken. En als je er dan tig hebt, is het te makkelijk om te zeggen: haal het schermpje en de ontvanger er maar uit. Dat kan alleen als je het rustig hebt."

Toch probeert hij zich te wapenen tegen diefstal, al maakt hij zich weinig illusies. "Zoals de agent die hier was, zei: hoe beter jij je best doet om de boel te beveiligen, hoe meer schade je krijgt. Als het nodig is, maken ze gewoon de wanden kapot om binnen te komen."