Tennissters worstelen zich langs Servië en pakken play-offticket Billie Jean King Cup

De Nederlandse tennissters hebben de play-offs om een plek in de wereldgroep van de Billie Jean King Cup bereikt. In het beslissende duel met Servië om het laatste play-offticket werd het 2-1.

Bondscoach Elise Tamaëla kon deze week in Turkije niet beschikken over de beste Nederlandse tennissters. Zo was de nummer één Arantxa Rus (107de op de WTA-ranglijst) afwezig en ontbraken ook Arianne Hartono (149ste) en Eva Vedder (264ste). De drie geven momenteel de voorkeur aan hun individuele carrières.

Nederland was vanwege een tweede plaats in de poule veroordeeld tot de tussenronde om alsnog een play-offticket te bemachtigen en Suzan Lamens bezorgde Oranje een vliegende start. Ze won van Lola Radivojevic.

Dubbelspel brengt beslissing

Lesley Pattinama-Kerkhove kon vervolgens de winst binnenslepen, maar verloor haar duel van Olga Danilovic. Het dubbelspel moest dus de beslissing brengen.

Het duo Lamens/Demi Schuurs nam daarin tegen Danilovic en Katarina Kozarov meerdere keren een riante voorsprong, maar gaf die ook vaak weer weg. Nederland drukte uiteindelijk op het juiste moment door: 7-5, 7-6 (3).