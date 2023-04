Man (34) aangehouden in Bakel na vondst dood jongetje in Gent

Een Roemeense man van 34 is gisteravond aangehouden in het Brabantse dorpje Bakel, in verband met de dood van een negenjarig jongetje uit België. Dat meldt de Brabantse politie. De jongen werd donderdag in het water gevonden bij het Houtdok in Gent. Hij was al sinds begin dit jaar vermist.

Zijn moeder werd gisteren aangehouden, haar partner bleek op de vlucht. Of de aangehouden man die partner is, kan de politie niet zeggen. Het Oost-Vlaamse parket, dat de zaak onder zich heeft, is niet bereikbaar voor toelichting. Wel was deze man de enige naar wie nog werd gezocht in de zaak. Volgens de Vlaamse krant De Morgen gaat het om de stiefvader van het jongetje.

Overleden na zware mishandeling

De jongen overleed vermoedelijk begin dit jaar na zwaar te zijn mishandeld. Zijn lichaam werd donderdag gevonden in het water, vlak bij de plek waar hij met zijn moeder en zijn zus (11) woonde, meldt de VRT. Het lichaam van het jongetje zat in een sporttas.

De VRT heeft de advocaat van de moeder gesproken. Volgens de advocaat wordt zij verdacht van "lijkverberging en doodslag". De advocaat zegt ook dat het zusje de politie heeft gewezen op de plek waar naar het lichaam moest worden gezocht.

Maandag voorgeleid

Er was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de arrestatie van de man. De Roemeen zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt maandag voorgeleid aan de rechtbank in Amsterdam, met het oog op zijn overlevering aan de Belgische autoriteiten.

De Vlaamse krant De Gentenaar schrijft dat het jongetje uit een 'probleemgezin' kwam.