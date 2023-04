Zorgen én vechtlust om agressie tegen lhbti'ers: 'Maakt me strijdlustiger'

Na een reeks van geweldsincidenten tegen de lhbti-gemeenschap wapperde op verschillende gebouwen vandaag op verzoek van belangenorganisatie COC Nederland de regenboogvlag. Onder meer op stadhuizen, politiebureaus, het ministerie van VWS en partijkantoren was de veelkleurige vlag te zien. COC Nederland had daartoe opgeroepen na meerdere anti-lhbti-incidenten. Vorig weekend werd in Eindhoven de regenboogvlag van de gevel van het COC-gebouw weggerukt door een groep van zo'n twintig mensen. Die groep probeerde de vlag in brand te steken en scholden jongeren die aanwezig waren op een bijeenkomst uit voor "kankerhomo". Een vrijwilliger die vroeg of ze wilden stoppen kreeg een klap in zijn gezicht. In Groningen werden datzelfde weekend medewerkers van een dragshowbar mishandeld en tijdens de voetbalwedstrijd tussen Spakenburg en PSV klonken homofobe spreekkoren. Voor het COC reden genoeg om nog eens te benadrukken dat haat en geweld moet stoppen. Desinformatie Dennis Bijleveld, een van de bekendste dragqueens in Nederland, is inmiddels acht jaar werkzaam in de dragscene als Ma'Ma Queen en ondervindt de kritiek op de gemeenschap aan den lijve. "Hoe zichtbaarder we zijn, hoe meer commentaar erbij komt", zegt de dragartiest. In de video hieronder vertelt Ma'Ma Queen over de toenemende kritiek en incidenten in het leven van een dragqueen:

Dennis Bijleveld is een van de bekendste dragqueens in Nederland en viert binnenkort haar achtste verjaardag als Ma'Ma Queen. De dragartiest ervaart zelf ook hoe er meer kritiek en agressie is richting de gemeenschap. - NOS