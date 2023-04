Amstel Gold Race-winnares Cavalli wil beelden van haar bizarre val vermijden

Ze moest lang herstellen na een bizarre en keiharde valpartij in de Tour de France, waarbij ze schedelletsel opliep. Marta Cavalli praat bijna een jaar later nog altijd niet graag over het nare incident.

Cavalli denkt dan ook dat ze kans maakt om zondag de Amstel Gold Race te winnen. Net zoals ze dat vorig jaar tot ieders verrassing deed.

Herstel kostte veel tijd

De zege van vorig jaar was haar grote doorbraak in het peloton. Later won Cavalli ook de Waalse Pijl en reed ze mooie ereplaatsen bij elkaar in Parijs-Roubaix (vijfde) en Luik-Bastenaken-Luik (zesde) en werd ze tweede in het eindklassement van de Giro.

Maar door de val in de Tour de France was haar seizoen grotendeels voorbij. "Het was zwaar om te herstellen, dat heeft me veel tijd gekost. Ik heb nog steeds niet echt het idee dat mijn seizoen begonnen is. Misschien kan dit weekend in de Gold Race de echte start zijn."

