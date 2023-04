Vanavond op tv: 'Nieuw' Saudi-Arabië? • Elon Musk mag megaraket lanceren • Vechten tussen de kerkbanken

Saudi-Arabië laat zich de afgelopen jaren graag zien als een steeds vrijer land. Sinds kroonprins Mohammed Bin Salman in 2017 aan de macht kwam, mogen vrouwen bijvoorbeeld autorijden en steeds meer vrouwen werken buitenshuis. Tegelijkertijd wordt onder zijn bewind de doodstraf vaker toegepast en worden dissidenten hard onderdrukt. We spreken twee Saudische vrouwen over deze schijnbaar tegengestelde ontwikkelingen.

Vechten tussen de kerkbanken

De Russische troepen zijn al een jaar weg uit Kyiv, maar de strijd woedt nog in de kerken van de stad. Kyiv wil dat Moskougezinde orthodoxe monniken een eeuwenoud kloostercomplex in de hoofdstad verlaten. De Oekraïense orthodoxe kerk was altijd verbonden met de Russische orthodoxe kerk, die de oorlog in Oekraïne steunt. De oorlog wordt aangegrepen om de religieuze invloed van Moskou te beperken.