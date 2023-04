De Munck grijpt naast EK-medaille op voltige, Visser laatste op brug na val

Loran de Munck heeft op de EK turnen in Antalya op het onderdeel voltige geen medaille kunnen bemachtigen. Hij maakte twee schoonheidsfoutjes op het paard en moest genoegen nemen met de vierde plaats. Naomi Visser moest na fouten van het toestel in de finales van de brug met ongelijke legger. Zij eindigde als laatste. Benen niet bij elkaar De 23-jarige De Munck werd bij de EK van vorig jaar de eerste Nederlandse turner met een medaille op voltige. In Turkije ging hij goed van start met een hele draai op één arm. Maar toen gingen de benen even uit elkaar, een schoonheidsfoutje. Zwaaiend en draaiend bewoog hij met zijn onderlichaam van links naar rechts, maar toen gingen die benen weer even uit elkaar. Het is een dun lijntje tussen vallen en de oefening doorkomen. Dat wist De Munck na 'de val van Liverpool' maar al te goed.

Hij bleef vechten, bleef op het toestel, maar het was net niet genoeg voor een podiumplek. De Ier Rhys McClenaghan, die in Liverpool de wereldtitel pakte, veroverde voor de tweede keer EK-goud. Visser van het toestel Naomi Visser was een van de grote kanshebsters voor de medailles in de toestelfinales brug met ongelijke leggers, maar maakte het - net als in de meerkampfinale vrijdag - niet waar.

Naomi Visser stapelt meerdere fouten op en moet van het toestel - ANP

De 21-jarige turnster kwam in de finale een paar keer niet goed uit en moest in de slotfase van haar oefening zelfs van het toestel. Ze eindigde als laatste. Visser is al jaren een vaste waarde in de Nederlandse ploeg, die in 2018 en dit jaar EK-brons won in de teamwedstrijd. Een individuele medaille won ze echter nog niet; op brug werd ze vijfde bij de Europese Spelen (2019) en vorig jaar werd ze zevende op de EK en de WK. In de kwalificatie had ze met 14,466de tweede score geturnd. Dat was dezelfde score waarmee de Italiaanse Alice D'Amato zaterdag de Europese titel veroverde.

Wat Nederland niet lukt, lukt België wel: twee medailles voor Lisa Vaelen en Maxime Gentges - ANP

Het was wél een goede dag voor onze buren België: Maxime Gentges, die eindelijk in de finale stond, pakte op voltige het zilver. Zijn landgenote Lisa Vaelen haalde in de sprongfinale de bronzen medaille binnen, ondanks een stap buiten de lijnen bij de afsprong. Het goud was voor Coline Devillard. Goud op vloer voor Whitehouse Luke Whitehouse veroverde in Antalya de Europese titel op vloer. De 20- jarige Brit liet veruit de moeilijkste oefening zien (uitgangswaarde 6,5) en zegevierde met 14,900 punten. Whitehouse veroverde vorige maand de Britse vloertitel door Jake Jarman, de nummer drie van de vorige EK, naar het zilver te verwijzen. Bij zijn EK-debuut pakte hij meteen de titel en in Antalya was het titelhouder Artem Dolgopjat die met zilver genoegen moest nemen. De Israëliër (25) geldt met zijn vijf EK-medailles, twee zilveren WK-medailles en de olympische titel van 2021 als een echte specialist. Hij kreeg voor zijn oefening (6,1) 14,666 punten.