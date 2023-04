Haagse politie vindt na tip meer dan 1000 lachgascilinders

Na een tip heeft de politie van de week 1004 cilinders met lachgas gevonden op een locatie in Den Haag. Het gaat voor zover nu bekend om de grootste hoeveelheid cilinders sinds de invoering van het lachgasverbod begin dit jaar.

Behalve de cilinders zijn ook drie voertuigen in beslag genomen, meldt Omroep West. Dat gebeurde op een onbekende plek in het stadsdeel Loosduinen. Er is niemand opgepakt.

Op aandringen van de politie besloot het kabinet om op 1 januari een verbod op het recreatief gebruik van lachgas in te voeren. "We hebben al vaak genoeg berichten in het nieuws gezien dat er vreselijke ongelukken zijn gebeurd door weggebruikers die lachgas gebruikten", zei staatssecretaris Maarten van Ooijen toen.

De productie van lachgas voor medische of technische doeleinden mag nog wel, maar fabrikanten moeten een ontheffing aanvragen van de Opiumwet. De kleine ampullen met lachgas die vooral in de horeca en door banketbakkers worden gebruikt voor bijvoorbeeld een slagroomspuit blijven wel toegestaan; ze mogen niet worden doorverkocht voor recreatief gebruik.

Springen weg

De politie zei kort na het ingaan van het lachgasverbod aan dat de directe handhaving van het lachgasverbod tot de zomer moeilijk zou worden. Er zijn geen grote hoeveelheden lachgas meer in beslag genomen, tot de vondst van deze week in Den Haag. Wel zeggen gemeenten en afvaldiensten dat ze steeds vaker gedumpte lachgascilinders aantreffen in het (zwerf-)afval. Die veroorzaken regelmatig ontploffingen, onder andere in verbrandingsinstallaties.

"Die dingen zijn behoorlijk groot", zegt Wendy de Wild, directeur van de branchevereniging voor publieke en gemeentelijke afvalbedrijven NVRD. "Soms wel een halve meter hoog."

"We hebben ook regelmatig brandjes in vuilniswagens veroorzaakt door batterijen", zegt De Wild. "Ik wil er niet aan denken wat er gebeurt als daar een keer een lachgasfles bij zit."

Een oplossing is volgens De Wild een herinvoering van statiegeld op lachgascilinders, zoals dat tot 1 januari gold.