Eerste van 69 windturbines geplaatst in nieuw windpark op zee

In het nieuwe windmolenpark Hollandse Kust Noord op de Noordzee is de eerste windturbine geplaatst. In totaal komen er 69 windmolens te staan in het windpark, dat op 18,5 kilometer van de kust bij Egmond aan Zee ligt.

Het bedrijf dat de windturbines plaatst verwacht dat het park eind dit jaar af is. Het kan dan jaarlijks 3,3 terawattuur aan elektriciteit opwekken. Dat komt neer op 2,8 procent van alle elektriciteit die Nederland per jaar verbruikt.

Installateurs kunnen in minder dan 24 uur een windturbine plaatsen, maar dat kan alleen als de weersomstandigheden goed genoeg zijn. Het mag namelijk niet te hard waaien. Bij te veel wind kan het gevaarlijk worden om de wieken, die 97 meter lang zijn, omhoog te hijsen.

Meer windparken op zee

Vorig jaar kondigde het kabinet aan de windenergie op zee fors te willen uitbreiden. Het is de bedoeling dat er tot 2030 10,7 gigawatt aan vermogen bij komt, meer dan een verdubbeling van wat eerder was aangekondigd. Een groot deel daarvan is nodig om de industrie te helpen met verduurzamen.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie zei toen dat wind de belangrijkste bron van schone energie in Nederland moet worden: