Gestaakt duel tussen NAC en Willem II wordt uitgespeeld zonder publiek

De Brabantse derby werd vrijdagavond gestaakt bij een 1-0 voorsprong voor Willem II nadat voor de tweede keer voorwerpen op het veld waren gegooid. Dat was in lijn met de nieuwe, strengere maatregelen van de KNVB.

Formeel moet het besluit dat er geen publiek welkom is bij het uitspelen van het restant nog worden genomen door de driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie in Breda. Die is nog niet bij elkaar geweest, maar volgens een woordvoerder van de gemeente is het zo goed als zeker dat er geen toeschouwers bij mogen zijn.

Een wedstrijd wordt direct gestaakt wanneer een speler of scheidsrechter vanuit het publiek wordt geraakt door een voorwerp, zoals Ajacied Davy Klaassen overkwam in De Kuip.

Het duel uit de Keuken Kampioen Divisie werd in de 77ste minuut eerst stilgelegd omdat er vuurwerk op het veld was gegooid. Toen de wedstrijd net weer was hervat, scoorde Elton Kabangu voor Willem II en gooiden NAC-supporters plastic bekers naar de feestvierende spelers. Daarop haalde de scheidsrechter de ploegen definitief van het veld.

'We moeten niet meer wegkijken'

Burgemeester Depla van Breda vindt het vreselijk wat er is gebeurd. "Maar het is goed dat er is ingegrepen. Dit gedrag moet stoppen, we moeten niet meer wegkijken", zei hij tegen de NOS. Hij prijst de KNVB die de aangescherpte regels meteen heeft toegepast. "Het had met 19.000 mensen een volksfeest moeten zijn", zegt Depla. "Heel veel goedwillende supporters worden gedupeerd, we moeten opstaan tegen de hooligans."

Depla vindt het belangrijk dat de daders worden opgepakt en bestraft. Het staat vast dat er in ieder geval van een aantal verdachten beelden zijn, zei Depla.

'Laat dit een waarschuwing zijn'

Voorzitter Matthijs Keuning van Supporterscollectief Nederland zegt dat de scheidsrechter niet anders kon dan de wedstrijd staken. "Deze maatregel schept in ieder geval duidelijkheid. Je ziet al dat de meeste supporters het niet acceptabel vinden en zij spreken ook de mensen aan die dingen gooien. Je krijgt meer de norm dat het niet meer acceptabel is, terwijl er voorheen een sfeer was dat het nog grappig of leuk kon zijn om iets te gooien. Dus laten we hopen dat dit effect heeft."

Helemaal voorkomen dat supporters iets op het veld gooien en de wedstrijd vervolgens wordt stilgelegd, is volgens Keuning niet mogelijk. "Voor het gros zal het prima werken, maar met een maatregel als deze ben je afhankelijk van de zwakste schakel. Dat er onder die 18.000 mensen toch niet één iemand zit die in de emotie en na een paar biertjes iets gooit. Als de serieuze supporters zich hiertegen blijven uitspreken en het gooien van voorwerpen echt ongewenst wordt, dan zal je het hopelijk toch minder snel in je hoofd halen."