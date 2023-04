Strijdgroep Sudan én leger claimen inname van presidentieel paleis, zeker 3 doden

De Sudanese paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF) heeft het presidentieel paleis in de hoofdstad Khartoem overgenomen, luidt het in een verklaring en een live telefoongesprek op televisiezender Al Jazeera. Ook andere strategische plekken in de stad zouden zijn ingenomen. Het gaat onder volgens de RSF meer om het vliegveld bij Khartoem en ook een militaire basis in de noordelijke stad Merowe. Maar het bericht wordt in een opgenomen telefoongesprek met Al Jazeera weersproken door de Sudanese generaal en president Burhan. Volgens hem heeft juist het leger controle over het presidentieel paleis, een militair hoofdkwartier en de luchthaven. Doden op het vliegveld Sinds vanochtend wordt er hevig gevochten in de hoofdstad. Ooggetuigen melden dat er op verschillende plekken schoten en explosies klinken. Een Sudanese organisatie van artsen meldt dat er drie mensen zijn omgekomen bij de gevechten. Twee burgers zouden op het vliegveld van Khartoem zijn gedood en even ten westen van de hoofdstad zou een man zijn doodgeschoten. Ook zijn er tientallen gewonden, een aantal verkeert in kritieke toestand. Op beelden uit Khartoem is het geweld te zien:

In de Sudanese hoofdstad Khartoem wordt gevochten. Er zijn schoten te horen op straat en rookwolken te zien boven de stad. - NOS

RSF beschuldigt het reguliere leger ervan dat het vanochtend hun bases heeft aangevallen. Andersom zegt het leger dat strijders van de RSF hebben geprobeerd om het militaire hoofdkwartier te veroveren. Op beelden is te zien dat er rook opstijgt uit een deel van de stad waar het leger een kamp heeft. "Strijders van de Rapid Support Forces vielen verschillende legerkampen aan in Khartoem en op andere plekken in Sudan", citeert persbureau AFP een legerwoordvoerder. "De strijd is aan de gang en het leger voert zijn plicht uit om het land te beschermen."

Afrika-correspondent Saskia Houttuin: "Dit is een uitbarsting van geweld waar veel Sudanezen voor vreesden. Het is het gevolg van een machtsstrijd tussen generaal en president Burhan en vicepresident Hemedti, die ook leiding geeft aan de paramilitaire groepering RSF. Deze maand had eigenlijk een burgerregering de macht overgedragen moeten krijgen, maar er is intern ruzie. Die gaat onder meer over het integreren van de strijders in het leger. Het is niet per se zo dat zij aan de kant van de burgers staan. Voor veel Sudanezen is dit een nachtmerrie."