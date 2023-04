Paramilitairen Sudan claimen overname van presidentieel paleis

De Sudanese paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF) heeft het presidentieel paleis in de hoofdstad Khartoem overgenomen, luidt het in een verklaring. Ook andere strategische plekken in de stad zouden zijn ingenomen. Het gaat onder volgens de RSF meer om het vliegveld bij Khartoem en ook een militaire bases in de noordelijke stad Merowe. Sinds vanochtend wordt er hevig gevochten in de hoofdstad. Ooggetuigen melden dat er op verschillende plekken schoten en explosies klinken. RSF beschuldigt het reguliere leger ervan dat het vanochtend hun bases heeft aangevallen. Andersom zegt het leger dat strijders van de RSF hebben geprobeerd om het militaire hoofdkwartier te veroveren. Op beelden is te zien dat er rook opstijgt uit een deel van de stad waar het leger een kamp heeft. "Strijders van de Rapid Support Forces vielen verschillende legerkampen aan in Khartoem en op andere plekken in Sudan", citeert persbureau AFP een legerwoordvoerder. "De strijd is aan de gang en het leger voert zijn plicht uit om het land te beschermen."

Afrika-correspondent Saskia Houttuin: "Dit is een uitbarsting van geweld waar veel Sudanezen voor vreesden. Het is het gevolg van een machtsstrijd tussen generaal en president Burhan en vicepresident Hemedti, die ook leiding geeft aan de paramilitaire groepering RSF. Deze maand had eigenlijk een burgerregering de macht overgedragen moeten krijgen, maar er is intern ruzie. Die gaat onder meer over het integreren van de paramilitairen in het leger. Het is niet per se zo dat die paramilitairen aan de kant van de burgers staan. Voor veel Sudanezen is dit een nachtmerrie."

Verscheidene landen die ambassades hebben in Sudan uiten hun zorgen over de situatie en roepen de partijen op om te stoppen met de gevechten. Buitenlandse Zaken in Den Haag adviseert Nederlanders in Sudan thuis te blijven. "De Nederlandse ambassade in Sudan volgt de situatie op de voet", schrijft het ministerie op Twitter. Ook Groot-Brittannië adviseert zijn onderdanen om niet naar buiten te gaan. De Amerikaanse ambassadeur in Khartoem zegt dat hij en het ambassadepersoneel schuilen voor de gevechten. Coup in 2021 De spanningen tussen het leger en de Rapid Support Forces zijn de afgelopen maanden toegenomen. Deze week kwamen al berichten dat de RSF zijn troepen mobiliseert in Khartoem. Ook kwamen beelden naar buiten waarop te zien is dat voertuigen van RSF naar Khartoem worden vervoerd. In een zeldzame televisietoespraak op donderdag waarschuwde een topgeneraal van het Sudanese leger voor mogelijke botsingen met paramilitaire troepen. Hij beschuldigde ze ervan dat er troepen zijn ingezet in Khartoem en andere delen van Sudan zonder toestemming van het leger. De RSF staat onder bevel van generaal en vice-president Mohamed Hamdan Dagalo, die ook Hemedti wordt genoemd. Analisten denken dat de militie zo'n 100.000 strijders telt met bases in het hele land. In 2021 deed de RSF nog mee met een militaire staatsgreep. Er werd toen afgesproken dat Dagalo plaatsvervanger zou worden van een besturende raad onder leiding van legergeneraal en president Abdel Fattah al-Burhan. Sinds kort zijn er spanningen over hoe de RSF geïntegreerd kan worden in het Sudanese leger, en over de termijn waarbinnen dat moet gebeuren. Besprekingen daarover werden begin deze maand stilgelegd na onenigheid over de integratie.