Bankpresident Knot nu niet ongerust over fors hogere lonen

President Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) is niet bang dat de forse loonstijgingen die onlangs zijn afgesproken in cao's (onder meer zorg, vervoer) de inflatie verder aanjagen. "Ik heb in december gezegd dat de lonen ongeveer 5 tot 7 procent omhoog kunnen, daar houd ik aan vast", zegt Knot in een gesprek met het persbureau ANP.

De bankpresident heeft al eerder vastgesteld dat veel bedrijven grote winsten maken en dat daarom de salarissen kunnen stijgen. Werkgevers hielden lange tijd de boot af, maar onder druk van stakingen, onder meer in het streekvervoer, zijn er nu toch forse loonstijgingen afgesproken. Loonafspraken in cao's kwamen deze week voor het eerst in lange tijd boven de inflatie, die vorige maand is teruggezakt naar ruim 4 procent.

Loon-prijsspiraal

Knot vindt het geen probleem als werkgevers en vakbonden dit jaar nog meer cao's afsluiten met forse loonsverhogingen. Hij waarschuwt wel dat loonafspraken boven de 5 tot 7 procent kunnen leiden tot een loon-prijsspiraal. Daarbij berekenen werkgevers de hogere lonen door in de prijzen, wat dan weer tot nieuwe looneisen leidt.

Knot heeft vooralsnog niet de indruk dat er zo'n scenario dreigt. De laatste jaren is de koopkracht van werknemers fors gedaald, dus "een korte periode waarin loonsverhogingen boven de inflatie uitkomen, kan best wel gebeuren".

De bankpresident zegt dat de Europese Centrale Bank bezig is de inflatie te beteugelen door de rente te verhogen. In de tweede helft van dit jaar verwacht Knot hiervan "duidelijke effecten"", al erkent hij wel dat de verwachting onzeker is.

Hij doet verder opnieuw een oproep aan het kabinet om met zijn begrotingsbeleid de inflatie niet extra aan te jagen. Concreet betekent dit het kabinet in de ogen van Knot niet te veel geld moet uitgeven.

Aangescherpte liquiditeitseisen

Knot was deze week in Washington voor de voorjaarsvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Belangrijk gespreksonderwerp zijn de recente bankruns in de Verenigde Staten en Zwitserland.

"Er is hier veel aandacht voor de financiële turbulentie van de afgelopen maand", zegt Knot tegen het FD. Hij verwacht dat banken in de toekomst aan aangescherpte liquiditeitseisen moeten voldoen. Dat betekent dat banken een grotere financiële buffer moeten hebben. Knot zegt dat vooral banktegoeden die niet vallen onder het depositogarantiestelsel in de digitale wereld vluchtiger zijn geworden. "Gaan een paar van dergelijke klanten rennen, dan gaat ineens iedereen rennen."

Bij een bankrun halen klanten ineens zoveel geld weg, dat de kans bestaat dat een bank omvalt.