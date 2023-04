Auto rijdt in op menigte in Bordeaux, zeven gewonden

In de Franse stad Bordeaux zijn zeven mensen gewond geraakt doordat een auto op een menigte inreed. Twee slachtoffers van 18 zouden zwaargewond zijn geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 23:00 uur op een industriegebied. In video's van het ongeluk is te zien hoe het voertuig in een bocht van de weg raakt en een groep mensen raakt die langs de weg staat. Volgens Franse media verloor de bestuurder de controle over het stuur tijdens een illegale race. Het zou niet gaan om een opzettelijke actie.

De bestuurder is opgepakt. Hij zou na het ongeluk hebben geprobeerd om te vluchten, maar omstanders hielden hem tegen. Ook drie andere inzittenden van de auto zijn gearresteerd.

Het incident is gefilmd, het zijn schokkende beelden: