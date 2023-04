Jaarlijkse korfbalfinale in Ahoy: 'Hier droom ik al vanaf mijn tiende van'

De zaalkorfbalfinale gaat vanmiddag tussen PKC en DVO. Voor PKC is deze jaarlijkse korfbalhoogmis in een steevast uitverkocht Ahoy bekend terrein. De club uit Papendrecht werd al tien keer kampioen van Nederland in de zaal, de laatste keer in 2021. DVO (Door Vriendschap Omhoog) uit Bennekom staat voor het eerst in de finale. Maar van zenuwen heeft Koen van Roekel geen last. "Hier droom ik al vanaf mijn tiende van", zegt de 25-jarige aanvoerder en kind van de club. "Voor een korfballer is dit op clubniveau het hoogst haalbare."

Korfbalfinale bij de NOS De finale (16.00 uur) tussen PKC en DVO wordt rechtsreeks uitgezonden op NPO 1 en is ook via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app te volgen. Het commentaar is van Krijn Schuitemaker en voormalig Oranje-international Mady Tims.

Van Roekel zag 'Ahoy', zoals korfballers de zaalfinale in de Rotterdamse evenementenhal in één woord samenvatten, al een paar keer vanaf de tribune. "Maar nu wil ik het ook weleens vanaf het veld zien. De kleedkamers, de opkomst naar het veld. Daar ben ik heel benieuwd naar." Familiesport Dat Van Roekel bij DVO zou gaan korfballen is niet meer dan logisch. "Mijn oudste broer was nogal druk, daarom deden mijn ouders hem op korfbal. Dat leek ze wel een rustige sport. Daarna volgden ook mijn andere broer en zus. Als jongste telg in het gezin ben ik ook bij DVO gaan spelen." Hij heeft nooit anders meer gedaan. Nooit ergens anders meer gespeeld. "Er is weleens door andere verenigingen naar me geïnformeerd, maar het is in de korfbalwereld algemeen bekend dat ik een kind van de club ben."

Korfballer Koen van Roekel schreeuwt het uit - Erik Terpstra

Er is ook geen enkele reden dat Van Roekel weg zou willen. "De club zit om de hoek. Mijn ouders zijn er vrijwilliger, mijn vrienden spelen er en mijn vriendin Annelie de Korte ook. Toen ze bij mij in het vak kwam spelen, dacht ik meteen: die moet ik hebben. Gelukkig was dat wederzijds." Controle behouden Hoewel het in 2010 naar de Korfbal League gepromoveerde DVO pas voor het eerst in de zaalfinale staat, dicht Van Roekel zijn team kansen toe. Afgelopen dinsdag schakelde de club uit Bennekom in de halve finales verrassend regerend kampioen Fortuna uit door de derde - tevens beslissende - wedstrijd met 23-16 te winnen. "Ik denk dat het fifty-fifty is. We hebben twee keer tegen PKC gespeeld dit seizoen en beide keren in een spannende wedstrijd verloren. Ik denk dat we goed partij kunnen geven, want we hebben vorig seizoen al eens laten zien dat we van PKC kunnen winnen."

Vreugde bij de speelsters van DVO na het behalen van de finale - NOS

Aanvoerder Van Roekel, die op zijn achttiende al in het eerste debuteerde, omschrijft zichzelf als "een leider in het veld". "Ik probeer de controle te behouden. Het is mijn taak om anderen aan te sporen het juiste te doen en te blijven doen. Voor een overwinning zet ik alles opzij en het is aan mij om daar anderen in mee te nemen." Van Roekel is prof en ontvangt als speler van de nationale korfbaselectie met A-status een stipendium van NOC*NSF. Hij studeerde dierwetenschappen aan de universiteit van Wageningen. "Ik zou graag iets gaan doen met wilde dieren. In het buitenland of in Nederland, met bijvoorbeeld de wolf. Als er ergens nog een plek voor een bevlogen onderzoeker is, hoor ik dat graag." Maar voorlopig focust Van Roekel zich op korfbal. "Eerst PKC temmen vanmiddag in Ahoy."