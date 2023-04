Wekdienst 15/4: Laatste Duitse kerncentrales dicht • Songfestivalfeestje in Amsterdam

Goedemorgen! In Duitsland sluiten dit weekend de laatste drie kerncentrales. En voor het jaarlijkse Eurovision in Concert zijn vandaag veel deelnemers van het Songfestival in Amsterdam. Eerst het weer: vanmorgen zijn er zonnige perioden. In het noordoosten en oosten neemt de bewolking snel toe. Uit de bewolking valt vanmiddag soms wat regen. In het westen blijft het de hele dag zonnig. Het wordt maximaal 10 tot 15 graden. De komende dagen is het droog met vooral op maandag zon.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier is de actuele situatie op het spoor te vinden. Wat kun je vandaag verwachten? Het is deze maand tien jaar geleden dat Willem-Alexander koning werd. Kijk vanavond naar het NOS-programma 10 jaar Willem-Alexander en de monarchie, 20.35 - 21.25 uur op NPO 2. Presentator Rob Trip gaat daarin in gesprek over 10 jaar koningschap en de toekomst van de monarchie.

De politieke partij JA21 houdt een algemene ledenvergadering. Daar komt onder meer de onvrede met het bestuur ter sprake.

In Rotterdam begint om 16.15 uur de finale van het landskampioenschap korfbal. De NOS-uitzending op NPO 1 begint om 15.35 uur en het verloop van de wedstrijd is ook te horen op NPO Radio 1 en te zien via nos.nl of de NOS-app.

Ook vandaag is het EK Turnen live te zien op NOS.nl en onze app. Vanaf 12.00 uur zijn de toestelfinales daar te volgen. Wat heb je gemist? NAC Breda noemt het "diep en dieptriest" dat de thuiswedstrijd tegen Willem II gestaakt werd vanwege voorwerpen op het veld. In een gezamenlijke verklaring met de gemeente Breda, politie en OM schrijft NAC dat "een kleine groep kwaadwillenden bewust het Avondje NAC van heel veel welwillende supporters op het spel heeft gezet en zelfs in gevaar heeft gebracht". NAC heeft een verdachte in beeld voor het gooien van voorwerpen richting de spelers van Willem II en roept deze persoon op zich te melden. Ander nieuws uit de nacht: Japanse premier geëvacueerd na explosie bij toespraak: Premier Fumio Kishida is geëvacueerd nadat een rookbom vlak bij hem was ontploft tijdens een verkiezingstoespraak in de haven van de stad Wakayama.

Groen licht voor proefvlucht met 120 meter hoge SpaceX-raket: Met deze grote raket wil het bedrijf van Elon Musk in de toekomst mensen naar de Maan en naar Mars sturen.

Geld voor reddingsplan grutto blijft op de plank, aantal grutto's blijft dalen: Het Rijk en provincies worden het al 2,5 jaar niet eens over de financiering van een reddingsplan voor de grutto. En dan nog even dit: Een uur of soms nog langer in de rij staan voor een populair frietje of koekje: TikTok-rijen zijn in Amsterdam geen onbekend verschijnsel. Tot ergernis van de bewoners en van ondernemers die de stoep geblokkeerd zien. Zo moet een populaire patatzaak beveiligers inzetten en zwerfafval prikken vanwege de dagelijkse lange rijen. Bij een koekjeswinkel zijn er zelfs 'rijmanagers', zegt winkelgebiedmanager Scharenborg van de Negen Straatjes. "Aan de ene kant is het fijn dat sommige zaken succesvol zijn. Aan de andere kant veroorzaakt het veel overlast voor ondernemers in de nabijheid. Het is heel dubbel", zegt Scharenborg. Deze toeristen vertellen waarom ze vanwege TikTok in de rij staan voor friet:

Een uur in de rij staan voor een frietzaak of koekjeswinkel omdat je een video hebt gezien op TikTok. Het klinkt misschien gek, maar toeristen doen het volop in Amsterdam. - NOS