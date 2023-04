Montana wil downloads TikTok verbieden

De Amerikaanse staat Montana staat op het punt het downloaden van de app TikTok te verbieden. Een nieuwe wet maakt het illegaal voor appstores om de app aan te bieden. Mensen die de app al hebben gedownload kunnen die gewoon blijven gebruiken.

De verwachting is dat de Republikeinse gouverneur Greg Gianforte het voorstel ondertekent. Hij verbood eerder al het gebruik van TikTok op overheidsapparaten in Montana. Als Gianforte het wetsvoorstel ondertekent is Montana de eerste staat die met zo'n verbod komt. De wet zou dan in 2024 in werking treden.

Stapels melkkratten

De socialemedia-app van het Chinese bedrijf ByteDance ligt al langer onder vuur. De angst bestaat dat de Chinese overheid kan meekijken met wat TikTok-gebruikers doen. Daarom is het in verschillende Europese landen en in de VS al verboden voor medewerkers van de overheid om de app op hun werktelefoon te downloaden. Ook in Nederland geldt sinds kort zo'n verbod.

In Montana waren daarnaast ook zorgen over de veiligheid van minderjarigen die door de app worden uitgedaagd tot gevaarlijke activiteiten, zoals het koken van kip in een medicijn en het beklimmen van stapels melkkratten.