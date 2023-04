Onbegrip en boosheid na gestaakte Brabantse derby: ‘Diep en dieptriest’

NAC Breda noemt het "diep en dieptriest" dat de thuiswedstrijd tegen Willem II gestaakt werd vanwege voorwerpen op het veld. In een gezamenlijke verklaring met de gemeente Breda, politie en OM schrijft NAC dat "een kleine groep kwaadwillenden bewust het Avondje NAC van heel veel welwillende supporters op het spel heeft gezet en zelfs in gevaar heeft gebracht". NAC heeft een verdachte in beeld voor het gooien van voorwerpen richting de spelers van Willem II en roept deze persoon op zich te melden. Voorwerpen op het veld De beladen derby tussen de Brabantse clubs werd eerst stilgelegd omdat er vuurwerk op het veld gegooid was. Niet veel later werd de wedstrijd gestaakt toen spelers van Willem II met bekers werden bekogeld. Voorafgaand aan de wedstrijd werd al vuurwerk afgestoken onder het doek van een sfeeractie en werden fakkels op het veld gegooid.

'Regels heel duidelijk gecommuniceerd' NOS-redacteur Stan Rombouts is supporter van NAC Breda en zat in het vak van waaruit met bekers naar de spelers van Willem II gegooid. "De speler van Willem II die het doelpunt maakte kwam op z'n knieën op ons afgeschoven en dat was kennelijk voor mensen reden om dingen op het veld te gooien." Rombouts schat in dat het om een tiental mensen ging die een beker gooiden. "Je ziet echt: de rotte appels verpesten het voor de rest." Een groot deel van het vak met fanatieke supporters reageerde volgens Rombouts boos op degenen die gooiden. "Het werd ook wel wat grimmig en er vielen wat klappen over en weer, maar na een minuut of tien suste dat wel weer." Een groot deel van de supporters heeft volgens Rombouts begrip voor het stilleggen van de wedstrijd. "Dit zijn nou eenmaal de regels die zijn afgesproken. Die zijn heel duidelijk en zijn in het stadion ook heel duidelijk door de speaker gecommuniceerd."

Ook NAC-trainer Peter Hyballa vond het onbegrijpelijk hoe sommige supporters zich hadden gedragen. "De stadionspeaker heeft het gezegd: 'Als er nog een keer iets gegooid wordt, dan wordt de wedstrijd gestaakt'. Het is absoluut geen discipline. Het is tegen het team en tegen de club", zei hij bij ESPN. 'Dit gaat nu vaker voorkomen' "Vuurwerk afsteken en bekers bier gooien, dat zie je in andere landen ook. Het is goed dat Nederland nu zegt: toon discipline. Maar aan de andere kant denk ik dat dit nu wel vaker voor gaat komen. Of we moeten net als in Duitsland overal hoge netten ophangen in de stadions." Bekijk hieronder de reactie van de analisten van NOS Sport en NOS-redacteur Stan Rombouts op de gestaakte wedstrijd:

De trainer van Willem II, Reinier Robbemond, vond het goed dat scheidsrechter Jeroen Manschot de aangescherpte regels streng toepaste. "Het is altijd afwachten of een scheidsrechter naar de regels handelt of denkt: ik zie het door de vingers. Hij houdt zich aan de regels. En terecht. Blijkbaar mag je als spelers niet eens meer een doelpunt vieren, dan krijg je gelijk dit." Volgens Robbemond was het tijd dat er actie genomen werd. "Sinds de coronatijd hebben we al duizenden biertjes naar het veld zien gaan. Het is duidelijk dat dit een keer over moet zijn. De mensen die zich wel gedragen zijn hiervan de dupe, net als wij. Gedraag je gewoon en drink dat biertje lekker op, dat lijkt me veel beter."