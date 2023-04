Nieuwe regels toegepast: NAC-Willem II gestaakt na voorwerpen op veld

De wedstrijd tussen NAC Breda en Willem II is gestaakt nadat voor de tweede keer voorwerpen op het veld waren gegooid. Dat is in lijn met de nieuwe, strengere maatregelen van de KNVB. De wedstrijd werd in de 71ste minuut eerst stilgelegd omdat er vuurwerk op het veld was gegooid. Toen de wedstrijd net weer was hervat scoorde Elton Kabangu voor Willem II en gooiden NAC-supporters plastic bekers richting de feestvierende spelers. Daarop haalde de scheidsrechter de ploegen definitief van het veld. De voetbalbond kondigde de verscherping van maatregelen aan na het 'aanstekerincident' tijdens het bekerduel Feyenoord-Ajax. Een wedstrijd wordt direct gestaakt wanneer een speler of scheidsrechter vanuit het publiek wordt geraakt door een voorwerp, zoals Ajacied Davy Klaassen overkwam in De Kuip.

Afbeelding ter illustratie - Pro Shots

Bij alleen het gooien van voorwerpen zonder dat iemand geraakt wordt, gaan spelers en scheidsrechters bij een eerste keer naar de kleedkamers en wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd. Bij een tweede keer wordt het duel direct gestaakt. Van dat laatste scenario was sprake toen er bekers bier op het veld werden gegooid.

Het is aan de KNVB om te bepalen wat er nu moet gebeuren met deze wedstrijd. Er kan voor gekozen worden dat de wedstrijd later moet worden uitgespeeld, zoveel mogelijk onder dezelfde voorwaarden. Ook kan besloten worden dat de tussenstand de eindstand wordt (in dat geval wint Willem II) of dat de wedstrijd in z'n geheel moet worden overgespeeld.