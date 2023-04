Nieuwe regels toegepast: NAC-Willem II definitief gestaakt na voorwerpen op veld

De wedstrijd tussen NAC Breda en Willem II is definitief gestaakt nadat voor de tweede keer voorwerpen op het veld waren gegooid. Dat is in lijn met de nieuwe, strengere maatregelen van de KNVB.

De wedstrijd werd in de 71ste minuut eerst stilgelegd omdat er vuurwerk op het veld was gegooid. Toen de wedstrijd net weer was hervat scoorde Elton Kabangu voor Willem II en gooiden NAC-supporters plastic bekers richting de feestvierende spelers. Daarop haalde de scheidsrechter de ploegen definitief van het veld.

De voetbalbond kondigde de verscherping van maatregelen aan na het 'aanstekerincident' tijdens het bekerduel Feyenoord-Ajax. Een wedstrijd wordt direct gestaakt wanneer een speler of scheidsrechter vanuit het publiek wordt geraakt door een voorwerp, zoals Ajacied Davy Klaassen overkwam in De Kuip.