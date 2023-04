PEC zet opnieuw flinke stap richting promotie en kampioenschap

Ook in de titelstrijd staat PEC er nog altijd goed voor. De voorsprong op Heracles Almelo, dat met 1-0 won van Roda JC Kerkrade, blijft vijf punten met nog vijf wedstrijden te gaan.

Als het zondag niet goed valt voor PEC, dan kan de ploeg volgende week vrijdag promotie afdwingen in de uitwedstrijd tegen Almere City.

PEC Zwolle is weer een stap dichter bij de langverwachte promotie. De Zwollenaren wonnen thuis met 2-0 van Telstar en als Almere City zondag verliest bij ADO Den Haag, kan de koploper van Keuken Kampioenschap Divisie zich definitief opmaken voor de eredivisie.

Thomas van den Belt zette PEC halverwege de eerste helft verdiend op voorsprong. De middenvelder - die volgend seizoen voor Feyenoord speelt - schoot een vrije trap binnen.

De stemming zat er toch al goed in bij de thuissupporters dankzij het 'rondje' van Bram van Polen. De 37-jarige aanvoerder gaat nog een jaartje langer door bij PEC en liet dat deze week in een brief aan alle seizoenkaarthouders weten. Daar zat een muntje bij voor een gratis drankje tijdens het duel met Telstar.

Davy van den Berg had de marge voor Zwolle kunnen verdubbelen, maar hij liet de Telstar-defensie met geklungel wegkomen door de bal naast te schuiven.

Christos Ciousis mocht het zich aanrekenen dat hij de gelijkmaker niet scoorde. Vrij voor het doel schoot hij recht in de handen van keeper Jasper Schendelaar. Ook een kopbal van Anwar Bensabouh eindigde in de handen van de PEC-doelman.

In de tweede helft bleef Zwolle veel sterker dan Telstar en na ruim een uur spelen stelde Van den Belt de drie punten zeker met zijn tweede treffer van de avond. Uit een vrije trap van Bart van Hintum kopte hij de bal achter Telstar-doelman Ronald Koeman.