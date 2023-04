Excelsior door thuiszege op Go Ahead Eagles boven de degradatiestreep

In de strijd tegen degradatie uit de eredivisie heeft Excelsior de zestiende plaats verlaten. De Rotterdammers wonnen thuis met 2-1 van Go Ahead Eagles, dat daardoor mogelijk ook nog een benauwde slotfase van het seizoen tegemoet gaat.

In de matige eerste helft kregen beide ploegen één goede kans. Baas schoot namens Excelsior een vrije trap op de lat en aan de overkant presteerde Finn Stokkers het om van dichtbij snoeihard over te schieten.

Alle doelpunten bij Excelsior - Go Ahead vielen in de beginfase van de tweede helft. Excelsior-middenvelder Julian Baas werd de matchwinner, in een soms ietwat onvriendelijk duel

Kort na rust werd er wel volop gescoord. De eerste treffer was Eagles-keeper Jeffrey de Lange volledig aan te rekenen. Terwijl Excelsior hoog druk zette, verspeelde hij de bal in het eigen strafschopgebied. Een poging van Kik Pierie om met de hak te scoren mislukte volledig, maar hij gaf onbedoeld wel de assist voor de intikker van Couhaib Driouech: 1-0.

Zeven minuten later was het alweer gelijk. Go Ahead pompte de bal opportunistisch in het strafschopgebied. De bal viel goed voor de IJslander Willum Thor Willumsson, die van dichtbij scoorde.

Het antwoord van de thuisploeg volgde vrijwel direct. Baas kreeg een geblokt schot voor zijn voeten en kon meteen uithalen. De middenvelder gaf doelman De Lange geen kans: 2-1.

Go Ahead was daarna nog twee keer in de buurt van de gelijkmaker. Stokkers schoot opnieuw hard over en Excelsior-doelman Stijn van Gassel had een fraaie redding in huis op een pegel van Mats Deijl. Bij een hoekschop in de slotseconden ging De Lange nog mee naar voren, maar ook hij kon de nederlaag niet voorkomen.