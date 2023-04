Israëliërs migreren door hervormingen: 'Mijn dochters moeten vrij kunnen leven'

De huidige regering is de meest rechtse en religieus conservatieve regering die Israël ooit heeft gehad. Ziv is bang dat de regering het land uiteindelijk religieuzer wil maken als het extra macht krijgt. "Ik ben bang dat ik dan uiteindelijk niet meer kan leven op de seculiere manier die ik wil. En dat mijn dochters, als ze later volwassen vrouwen zijn, ook niet meer vrij kunnen leven en de keuzes kunnen maken die ze willen maken."

Dat is ook de angst van Tom Ziv uit Tel Aviv. Hij betoogt wekelijks tegen de hervormingen en is bezig Israël te verlaten. "De hervormingen die de regering wil doorvoeren, bewegen het land richting een dictatuur", zegt Ziv.

"We hebben niet eerder meegemaakt dat we meer aanvragen krijgen van mensen die Israël willen verlaten, dan van mensen die hier juist naartoe willen migreren", zegt Obazanek.

Het bedrijf werd tachtig jaar geleden opgericht, nog voor de staat Israël bestond, met als doel Joden van over de gehele wereld te helpen met migratie naar wat nu Israël is. Tot recent was dat ook de belangrijkste inkomstenbron van het bedrijf. Sinds de protesten tegen de hervormingsplannen is dat omgedraaid.

En sinds de Israëlische regering de juridische hervormingsplannen presenteerde, krijgt het bedrijf vier keer zoveel aanvragen binnen van mensen die het land willen verlaten. "We krijgen nu gemiddeld honderd aanvragen per dag, dat is meer dan ik ooit heb meegemaakt", zegt manager Shay Obazanek.

Zo hebben meer Israëliërs via hun ouders recht op een buitenlands paspoort. Volgens Obazanek is dat een van de redenen waarom veel Israëliërs naar Europa willen migreren. "Veruit de meeste aanvragen betreffen Europa. Het is dichtbij Israël, sommige mensen hebben al een Europees paspoort en zeker hoogopgeleide mensen kunnen er relatief makkelijk een baan vinden en zo een verblijfsvergunning krijgen", legt hij uit.

Nederland is een van de populaire landen. Ook Tom Ziv heeft Nederland op zijn lijstje staan: "We kijken niet alleen naar Duitsland, maar overwegen ook andere landen. Het is voor ons belangrijk dat we er met de Engelse taal goed terechtkunnen, omdat dat naast Hebreeuws de taal is die we spreken."

Antisemitisme in het buitenland is voor Ziv geen reden om in Israël te blijven: "Ik weet dat antisemitisme er is, maar ik zie het niet als een fenomeen dat bedreigender is dan de bedreiging van de hervormingen wanneer ik hier in Israël blijf."

Vertrouwen

Onlangs kondigde premier Netanyahu aan de hervormingsplannen op pauze te zetten en eerst met de oppositie in gesprek te gaan over een compromis. Dat lijkt tegenstanders van de hervormingen niet gerust te stellen. Velen zijn het vertrouwen in de premier verloren en de wekelijkse protesten gaan gewoon door.

"Ook al komen de hervormingen er nu niet door, dan is het wel in de toekomst. Want de cijfers laten zien dat het rechtsere conservatievere deel van de bevolking het hardst groeit. Het is denk ik dus een kwestie van tijd", zegt Ziv. Hij peinst er daarom niet over om de aanvraag van de Duitse paspoorten voor zijn gezin te staken. "Ik blijf demonstreren, maar ik heb weinig hoop."