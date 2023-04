The Script-gitarist Mark Sheehan (46) overleden

Mark Sheehan, de gitarist van de Ierse band The Script, is op 46-jarige leeftijd overleden. De doodsoorzaak is nog niet bekend. "Onze geliefde echtgenoot, broer, bandgenoot en vriend Mark Sheehan is vandaag gestorven in het ziekenhuis na een kort ziekbed", meldt de band op Twitter.

The Script bestaat sinds 2001 en had internationaal onder meer hits met de nummers The Man Who Can't Be Moved (2008) en Superheroes (2014). De band stond veertien keer in de Nederlandse Top 40. Daarin haalde Rain (2017) met de derde plaats in de hitlijst de hoogste notering. Het best beluisterde nummer van The Script op Spotify is Hall of Fame. Dat werd ruim 1 miljard keer afgespeeld.

De band stond vorig jaar juni nog twee keer in de Ziggo Dome met hun Greatest Hits Tour. Dit jaar zou The Script op 17 juni op Pinkpop staan. Of dit optreden en de andere optredens die vanaf juni gepland stonden doorgaan, is nog onbekend.