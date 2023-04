Waterpeil IJssel- en Markermeer verhoogd om droogteproblemen te voorkomen

Het waterpeil van zowel het IJsselmeer als het Markermeer wordt met vijf centimeter verhoogd. Zo is Rijkwaterstaat beter voorbereid op een eventueel watertekort, schrijft de organisatie in een persbericht.

De maatregel leidt er volgens Rijkswaterstaat toe dat komende zomer bij droogte voldoende drinkwater beschikbaar blijft. Ook wordt er zo verzilting, oftewel een hoger zoutgehalte in de bodem, bestreden.

Door minder sneeuwval in het Alpengebied is de aanvoer van zoetwater via de grote rivieren lager dan normaal. Bovendien zakt het waterpeil in de meren in de lente door meer verdamping en een hoger watergebruik in omliggende gebieden.

100 miljoen kubieke meter water

In plaats van de gebruikelijke waterstand van -0,15 meter onder Normaal Amsterdam Peil (NAP) in de meren, wordt de stand nu naar -0,10 meter gebracht. Dit betekent dat er 100 miljoen kubieke meter extra zoetwater in de meren komt.

Vorig jaar verhoogde Rijkswaterstaat het waterpeil in het IJssel- en het Markermeer in mei ook al, schrijft Omroep Flevoland. Dat was toen nodig, omdat het maandenlang nauwelijks had geregend. De extra watervoorraad leidde er volgens de regionale omroep toe dat waterwinbedrijven en waterschappen de gevolgen van droogte beter konden opvangen.