Finnen bouwen grenshek, maar niet om Russische militairen tegen te houden

Amper twee weken na de Finse toetreding tot de NAVO is het land begonnen met de bouw van een kilometerslang hek langs de grens met Rusland. Het wordt volgens de autoriteiten geen militaire versperring: het hek moet voorkomen dat Rusland migranten de grens met Finland laat oversteken. Ook Russen die willen vluchten worden door het hek tegengehouden.

De Finnen en de Russen delen een ruim 1300 kilometer lange grens, die voor het grootste deel bestaat uit een houten omheining of een denkbeeldige lijn in moeilijk toegankelijke bossen. Op plekken waar dat mogelijk is, zijn de eerste graafwerkzaamheden inmiddels begonnen. Eind 2026 moet langs 200 kilometer grens een drie meter hoog hek staan, met prikkeldraad en camerabewaking, zeggen de Finse autoriteiten.

Migranten de grens overgezet

Finland volgt hiermee het voorbeeld van Polen en de Baltische Staten. Die landen begonnen al snel na de Russische inval in Oekraïne met het bouwen van versperringen aan hun grens met Rusland of de Russische bondgenoot Belarus.

In de winter van 2021-2022 beschuldigde Polen buurland Belarus ervan honderden migranten de grens over te zetten. Belarus stuurde vliegtuigen naar het Midden-Oosten om vluchtelingen op te halen. Die werden vervolgens gedwongen om de grens met de EU over te steken. Volgens Brussel was het een vorm van hybride oorlogsvoering om verder druk te zetten op Europa, al heeft president Loekasjenko van Belarus dat altijd ontkend.

In het grensgebied tussen Finland en Rusland zijn volgens de Finnen vorig jaar dertig mensen opgepakt die illegaal de grens overstaken. Russische grensbewakers zouden volgens Helsinki meer dan 800 mensen hebben opgepakt die dat van plan waren. Daar zaten waarschijnlijk ook Russen bij, die hun land wilden ontvluchten.