Gevangenenruil Jemen: eerste stap naar vrede in land verscheurd door oorlog?

Honderden krijgsgevangen in Jemen mogen dit weekend naar huis. De strijdende partijen - de Jemenitische regering en de Houthi-rebellen - wisselen in totaal 900 gevangenen met elkaar uit, de grootste gevangenenruil sinds 2020. Is het een eerste stap richting vredesonderhandelingen in het land dat al bijna tien jaar wordt verscheurd door een burgeroorlog?

"Het is een positieve ontwikkeling, maar er is nog een lange weg te gaan", vat Midden-Oosten-deskundige Elisabeth Kendall van Cambridge University de ruil samen. Ze noemt het een constructieve stap, maar voegt eraan toe dat vorige uitwisselingen ook niet tot vrede hebben geleid. "Het verschil met deze keer is de context: het aanhalen van de diplomatieke banden tussen Iran en Saudi-Arabië."

Die twee grootmachten stonden jarenlang lijnrecht tegenover elkaar en zijn sinds de oorlog in Jemen uitbrak in 2015 nauw betrokken bij de strijd; Sauidi-Arabië aan de kant van de Jemenitische regering en Iran aan de kant de Houthi-rebellen. Vorige week hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van Iran en Saudi-Arabië officieel verklaard de diplomatieke betrekkingen te hervatten. Beide partijen hebben kenbaar gemaakt dat ze de oorlog willen beëindigen.

Veel strijdende partijen

Toch zal dat niet zo makkelijk gaan, denkt Kendall. "Er moeten nog veel hordes worden genomen. Er zijn bijvoorbeeld veel andere spelers in de oorlog die ook tot overeenstemming moeten komen. Dus zelfs als Iran en Saudi-Arabië zich stapsgewijs terugtrekken, blijven alle andere vechtende partijen nog over."

Hiermee doelt Kendall op kleinere milities die tegenover elkaar staan in Jemen. "Wat die groepen tot nu toe met elkaar gemeen hadden, was een gedeelde vijand. Los daarvan is er geen gedeelde visie over hoe een verenigd Jemen eruit zou moeten zien. Die twee kampen zouden dus ook uit elkaar kunnen vallen in nog meer strijdende partijen."

