Uren in rij voor friet: 'TikTokrijen' leiden tot overlast én zijn goudmijn

Een uur in de rij staan voor een frietzaak of koekjeswinkel vanwege een video op TikTok. Het klinkt misschien gek, maar toeristen doen het volop in Amsterdam. Om de rijen in goede banen te leiden, zijn er soms zelfs 'rijmanagers' nodig. De zogenoemde 'TikTokrijen' leiden dus tot overlast, maar zijn tegelijk een goudmijn voor ondernemers.

Dat laatste merkt Paul Roy, eigenaar van een burgerrestaurant in Amsterdam. "TikTok heeft een grote rol gespeeld in ons succes. Natuurlijk focussen we vooral op ons product, maar als we klanten vragen hoe ze bij ons terecht zijn gekomen, is het antwoord vaak TikTok."

De kans op succes via TikTok is inmiddels groter dan via Instagram of Facebook, zegt Nina Idrus, werkzaam bij een marketingbedrijf dat zich specialiseert in het platform voor korte filmpjes, dat van oorsprong Chinees is. Idrus: "In het algoritme van TikTok maakt het niet heel erg uit hoeveel volgers je hebt. Ook met één volger en een goed filmpje kan je viraal gaan."

Geluk of strategie?

Het burgerrestaurant van Roy zet naar eigen zeggen niet bewust in op TikTok. Het zijn vooral klanten die hun ervaringen met zijn hamburgers online zetten. "Voor ons kwam het als een enorme verrassing dat we zo populair werden op TikTok. Wij hebben niemand in dienst om onze sociale media te beheren."

Deze toeristen vertellen waarom ze vanwege TikTok in de rij staan voor friet: