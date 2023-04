Leerlingenstop op zeker 13 middelbare scholen voor nieuwkomers

In deze video vertellen Assal (16) en Ahmed (18) over het halfjaar dat ze geen onderwijs konden volgen in Nijmegen:

Formeel moet ieder kind dat in Nederland asiel aanvraagt binnen drie maanden instromen in het onderwijs. Dat is een wettelijk recht, maar in praktijk gaat het anders.

Het grootste probleem is het grootschalige en tijdelijke karakter van de crisisnoodopvang, volgens Boerboom. "Als er ergens een grote noodopvang komt waar 200 tot 250 kinderen in de middelbare schoolleeftijd verblijven, vraag je eigenlijk aan de lokale ISK om ineens tien klassen extra op te richten, en dat voor een periode van een paar maanden. Het is onmogelijk om op zo'n korte termijn leerkrachten te vinden en al helemaal niet voor zo'n korte tijd."

Ahmed en Assal kwamen enkele maanden geleden naar Nederland. Ze hoopten snel in een klaslokaal te zitten, maar vanwege ruimtegebrek had geen enkele school ruimte om ze op te nemen. Pas zes maanden later, vonden ze een plekje. - NOS

Een groot lerarentekort en de toestroom van nieuwkomers - zowel jongeren in de asielopvang als Oekraïense jongeren - zetten het onderwijs voor asielkinderen al maanden zwaar onder druk. In november schreef de gemeente Den Haag al een brandbrief aan onderwijsminister Wiersma.

In die stad staan honderden kinderen van asielzoekers, statushouders en arbeids- en kennismigranten op een wachtlijst. In Amsterdam is de situatie vergelijkbaar. "Hartverscheurend", noemde de Amsterdamse onderwijswethouder Moorman de situatie van kinderen uit de asielopvang tegenover het AD.

"Honderden kinderen die naar ons land gevlucht zijn, krijgen helemaal geen onderwijs, omdat er te weinig capaciteit is. De lange wachtlijsten zorgen ervoor dat deze kinderen niet naar school gaan en in de meeste gevallen de hele dag in de noodopvang verblijven."

Niet-bevoegde leraren

"Het ergste is dat kinderen die in de noodopvang zitten en zijn gevlucht, niet het dagelijkse ritme van school kunnen oppakken, wat hen afleiding, structuur en perspectief geeft," zegt Boerboom. "Zolang kinderen niet naar school kunnen gaan geeft dat een stop op hun schoolloopbaan en op hun perspectief om hier een leven op te bouwen."

In de ministerraad is vandaag gesproken over de 'Tijdelijke Onderwijsvoorziening voor asielkinderen' besproken in de ministerraad. In die spoedwet, die op 1 augustus in zou moeten gaan, staat dat kinderen in de asielopvang onderwijs kunnen krijgen van niet-bevoegde leraren. In Nijmegen wordt daar al mee geëxperimenteerd, net als eerder gebeurde in Amsterdam. Sinds november geldt ook in Nijmegen een leerlingenstop en is de wachtlijst voor het voortgezet nieuwkomersonderwijs gegroeid tot ongeveer 80 leerlingen.

Vanaf 11 april kunnen jongeren die dat willen daar een alternatief en informeel lesprogramma volgen dat door vrijwilligers wordt aangeboden. Ook is er sindsdien een tijdelijke opvang met 1200 leerlingen. Onder meer cultuurhuis de Lindenberg, de bibliotheek, pabo-studenten en film- en televisiemakers doen mee aan dat informele programma. Het mag officieel geen onderwijs heten en de gemeente betaalt het om die reden ook zelf.