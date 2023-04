4 tot 6 ton illegaal gevangen vis in beslag genomen bij invallen Vlissingen

Bij de grote politieactie van afgelopen nacht in Vlissingen is 4 tot 6 ton illegaal gevangen vis in beslag genomen. Dat zegt Jeroen Poelert, bij de politie plaatsvervangend hoofd Dienst Landelijke Recherche. Illegaal gevangen vis is ondermaatse vis, oftewel vis die niet voldoet aan de minimale lengte en vis met een vangstbeperking. Dit zijn vissoorten die bijvoorbeeld in een bepaalde periode of op een bepaalde plek niet gevangen mogen worden.

Kort na middernacht deed de politie invallen op vijf vissersschepen die bij de vismijn in Vlissingen waren afgemeerd na een aantal dagen op de Noordzee. Er werden drie vishandelaren aangehouden. De aanhoudingen werden gedaan op basis van verdenking "dat er niet gewoon bijvangst is, maar willens en wetens bepaalde soorten en ondermaatse vis wordt gevangen".

Verborgen ruimtes

Een deel van de gevangen vis was al op de veiling verkocht. De bijvangst bleef aan boord in verborgen ruimtes, zegt Poelert. "Het is de bedoeling om alle vis, ook de ondermaatse vis die als bijvangst gevangen wordt, te registreren, maar dat werd in dit geval niet gedaan."

Bij de inval werden 150 agenten ingezet. "In het verleden zijn er wel eens incidenten geweest en dat wilden we voorkomen", zegt Poelert. "De vismijn is op een donkere plek, ver weg van alles. Viskotters zijn grote boten waar mensen voor nodig waren om de schepen veilig te stellen." Per boot waren er ongeveer twintig agenten nodig. Op de kade waren er agenten aanwezig om de orde te handhaven.

Bewaken van ecologisch evenwicht

Uit het politieonderzoek bleek dat op rustige momenten op de kade illegaal gevangen vis in kratten de bestelbussen van vishandelaren in werden geladen. Volgens de politiechef komt die illegale visvangst via die handelaren in restaurants terecht ter consumptie.

De illegale visvangst heeft onder meer gevolgen voor het ecologische evenwicht. Poelert legt uit dat ondermaatse vissen die niet voldoen aan de minimale lengte vaak jonge vissen zijn, die zich niet hebben kunnen voortplanten.

Vissersbond is geschrokken

Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond, zegt geschrokken door de politieactie. "Inhoudelijk valt er nu nog weinig te melden, want er is volgens ons geen verband geconstateerd tussen deze vissers en de betreffende verkoop via vermeende vishandelaren."

Hij benadrukt verder dat ondermaatse vis in zee moet blijven, tot de vis de juiste minimummaat heeft verkocht kan worden "via de reguliere kanalen".

Met die reguliere kanalen doelt Nooitgedagt op aanlanding en verkoop via de visafslagen. "Deze houden de registratie bij van aanlanding en verkoop. Dat is de reden waarom de kottervissers binnen hun quotum moeten en kunnen vissen." Volgens de voorzitter biedt dat vissers en vishandelaren een gelijk speelveld.