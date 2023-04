Kabinet rekent dit jaar op 47.500 extra Oekraïense vluchtelingen

Het kabinet houdt dit jaar rekening met de komst van nog 47.500 ontheemden uit Oekraïne. Dit schrijft staatssecretaris Van der Burg van Asiel aan de Tweede Kamer.

In januari waren er al bijna 88.000 Oekraïners in Nederland. De oorlog met Rusland is nog steeds in volle gang en de staatsecretaris verwacht niet dat komend jaar veel Oekraïners zullen terugkeren naar hun land. Het kabinet denkt daarom dat eind dit jaar ruim 135.000 vluchtelingen uit het oorlogsland in Nederland zullen verblijven.

Scenario

De extra ontheemden uit Oekraïne komen bovenop de duizenden asielzoekers die er meer naar Nederland komen. Het aantal asielzoekers dat dit jaar wordt verwacht, ligt volgens het hoogste scenario op iets boven de 76.000 personen. Volgens een wat lagere schatting komt de instroom dit jaar uit op zo'n 67.000 asielzoekers.

De komst van zowel asielzoekers als Oekraïners maakt het voor het kabinet nog lastiger om voldoende onderdak te vinden. Het aanmeldcentrum Ter Apel is al bijna vol en er zijn nog steeds geen plannen om het aantal bedden snel uit te breiden.

Premier Rutte zei vandaag dat er "intensieve gesprekken" worden gevoerd over de toename van het aantal asielzoekers. Hij kon alleen niet garanderen dat er deze zomer niemand meer in het gras hoeft te slapen, zei Rutte op zijn wekelijkse persconferentie.