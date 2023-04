'Betalen in het openbaar vervoer te vermijden door nieuwe betaalmethode'

Door het nieuwe betaalsysteem OVpay te gebruiken, kunnen reizigers makkelijk vermijden te betalen in het openbaar vervoer. Met het systeem kunnen reizigers inchecken met hun bankpas, creditcard of mobiel, maar door via een gratis app een tijdelijke betaalpas aan te maken kan afrekenen worden vermeden, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Het huidige OV-chipkaartsysteem wordt vanwege veroudering vervangen. Voor reizen met het nieuwe OVpay-systeem is geen saldo nodig, want het bedrag voor de reis wordt pas 's nachts afgeschreven. Dat geeft de reiziger de tijd om de betaalpas op te heffen, nadat de pas is gebruikt om weer uit te checken.

Het geld kan dan niet worden afgeschreven. Conducteurs kunnen niet zien dat het gaat om een tijdelijke betaalpas. Voor hen lijkt het alsof de reizigers betalen, omdat ze alleen kunnen zien of iemand heeft ingecheckt en waar dat is gebeurd.

Bij de volgende reis kan de truc herhaald worden. De reiziger kan dus opnieuw een kaart aanmaken, daar eenmalig mee reizen en de kaart weer opheffen voordat de kosten zijn afgeschreven. Het aanmaken van een kaart kost enkele minuten, ondervond RTL. Het weggooien van de kaart duurt minder dan een minuut. RTL Nieuws wil de naam van de app niet openbaar maken, om meer misbruik niet te stimuleren.