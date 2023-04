Onzekerheid over gasvoorraad, energiebesparing blijft nodig

Burgers moeten dit jaar kort blijven douchen en de thermostaat laag zetten. Het kabinet wil dat Nederlanders energie blijven besparen, ook al is de gasvoorraad niet in gevaar. Maar het risico op tekorten is nog niet geweken, waarschuwt minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie in een brief over de stand van zaken van de Nederlandse gasvoorraad.

In april 2022 begon het kabinet een energiebesparingscampagne onder het motto Zet ook de knop om, uit vrees voor een gastekort. In februari was Rusland buurland Oekraïne binnengevallen en omdat Europa dat land financieel en met wapenleveringen steunde, draaide Rusland de gaskraan richting Europa grotendeels dicht.

Vijf minuten douchen

Zowel burgers als bedrijven kregen in de campagne praktische adviezen om te voorkomen dat Nederland in de winter te weinig gas zou hebben. Bedrijven werd gevraagd om ledverlichting te gebruiken, leegstaande ruimten niet meer te verwarmen en na het werk overal in het pand het licht uit te doen. Burgers werd aangeraden om niet langer dan vijf minuten te douchen en de thermostaat in huis niet hoger dan 19 graden te zetten.

Nederland gebruikte de afgelopen tijd 30 procent minder gas dan de afgelopen vijf jaar. Maar dat kwam ook door de warme winter en de hoge energieprijzen, waarschuwt de minister. De gasopslag in Nederland is nu met 58 procent gevuld en hij wil dat in het voorjaar verhogen naar 90 procent.

Krapte op gasmarkt

Nederland is minder afhankelijk geworden van Russisch gas en dat komt ook door de import van vloeibaar gas uit andere landen. Toch blijft er krapte op de Europese gasmarkt. "Het blijft noodzakelijk om het komende jaar energie te besparen", aldus Jetten. In mei krijgt de campagne Zet ook de knop om een nieuwe start.