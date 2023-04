Franse pensioenleeftijd definitief naar 64 jaar, laatste juridische horde genomen

In Frankrijk hebben de negen rechters van de Grondwettelijke Raad de omstreden verhoging van de pensioenleeftijd op hoofdlijnen goedgekeurd. De verhoging naar 64 jaar gaat stapsgewijs in: elk jaar moeten de Fransen drie maanden langer doorwerken.

In grote delen van Frankrijk wordt al weken gedemonstreerd en de betogingen lopen regelmatig uit op rellen. Ook vandaag stond de oproerpolitie paraat in Parijs en in andere steden. De demonstranten protesteren niet alleen tegen de nieuwe pensioenwet, maar ook tegen de manier waarop president Macron die wet erdoor drukte, namelijk door het parlement te omzeilen.

De president nam zijn toevlucht tot een speciale grondwettelijke procedure, omdat het allerminst vaststond dat het parlement akkoord zou gaan met de pensioenaanpassing. Het besluit om het parlement te omzeilen werd vorige maand enkele minuten voor de stemming genomen.

Macron wil al sinds zijn aantreden in 2017 de pensioenleeftijd verhogen. Dit zijn de belangrijkste momenten in de recente onvrede over de pensioenhervormingen: