Verdachte lekken militaire documenten VS voor het eerst voor rechtbank

De Amerikaanse militair die ervan wordt verdacht geheime militaire documenten gelekt te hebben, is vandaag voor het eerst voor de rechter verschenen. De 21-jarige Jack Teixeira wordt beschuldigd van het ongeoorloofd meenemen en bezitten van geheime documenten en het ongeoorloofd meenemen en verspreiden van militaire informatie, bleek vandaag in een korte zitting in de rechtbank van Boston.

Teixeira verscheen in handboeien en in bruine gevangeniskleding voor de rechter, meldt onder meer CNN. Teixeira is een systeembeheerder bij de Nationale Garde. Hij verscheen in Boston voor de rechter, omdat hij werkte op een luchtmachtbasis in Massachusetts, de staat waar Boston in ligt. Hij was verantwoordelijk voor de communicatieapparatuur en had sinds 2021 toegang tot geheime documenten.

Volgens een beëdigde verklaring van onderzoekers in de zaak die vandaag werd vrijgegeven, zou Teixeira voor het eerst in december vorig jaar documenten gelekt hebben. Ook zou hij een week voor zijn arrestatie op zijn werkcomputer geheime documenten hebben gezocht die het woord 'lek' bevatten. Volgens de onderzoekers wilde hij zo uitzoeken of uit intern onderzoek bekend was geworden wie achter het lek zat.

Teixeira werd gisteren gearresteerd door de FBI: