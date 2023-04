Turnsters Thorsdottir en Visser kunnen niet meestrijden om EK-medailles in meerkampfinale

Turnsters Eythora Thorsdottir en Naomi Visser hebben zich bij de EK in het Turkse Antalya niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de meerkamp. Thorsdottir eindigde in de finale als zesde, Visser als zevende. De Britse Jessica Gadirova veroverde het goud.

Visser had zich nog als vierde voor de finale geplaatst. De 21-jarige allrounder (zevende bij de Europese Spelen van 2019, negende bij de EK van 2021, vijfde bij de WK van 2021 en zesde bij de EK van 2022) kon daarin geen moment meestrijden om de medailles.